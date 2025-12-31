الأربعاء 31 ديسمبر 2025
مصادر: توجه لدمج "التعمير" و"الإصلاح الزراعي" وإلغاء الهيئة الزراعية المصرية

كشفت مصادر مطلعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية والعامة في الحكومة، ستطال عددا من الهيئات داخل وزارة الزراعة ما بين الدمج والإلغاء. 

ووفقا للمصادر فإن هناك توجها حكوميا أن تشمل عمليات الدمج  هيئات التعمير والتنمية الزراعية، والإصلاح الزراعي بالإضافة إلى قطاع استصلاح الأراضي، ليكون الثلاثي كيانا واحدا، بعد أن فقدت هيئات التعمير والإصلاح الزراعي كثيرا من أدوارهم الذي تم إنشاؤهم في الأصل لممارستها، وأن عملية الدمج تأتي لتعظيم قدرة الهيئتين على أداء أدوراهما الحالية ورفع الكفاءة الإدارية فيهما.

ولفت إلى أنه من المرجح إلغاء الهيئة الزراعية المصرية بعد أن اقتصر دورها الحالي على أداء دور محدود في استيراد كميات من الأسمدة والتقاوي، إلى جانب ولايتها على محطة الزهراء للخيول العربية الأصيلة، مع احتمالية نقل الولاية على المحطة إلى جهة أخرى.

وأكد أن عملية هيكلة الهيئات الاقتصادية والعامة، ستكون في إطار رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة والتحول نحو الرقمنة والحوكمة على أسس صحيحة.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل الآن على انتداب عدد من الموظفين من عدد من الجهات بالوزارة ومنها مركز البحوث الزراعية للعمل في هيئة التعمير والتنمية الزراعية التي تشهد عجزا في أعداد الإداريين والفنيين في الوقت الحالي، وأن اجتماعات تمت خلال الشهور الماضية بين قيادات هيئة التعمير ومركز البحوث الزراعية، لبحث أمر نقل عدد من الموظفين من معاهد مركز البحوث للعمل في هيئة التعمير على درجات مالية من المقرر توفيرها من جانب جهاز التنظيم والإدارة ووزارة المالية.

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي هيكلة الهيئات الاقتصادية وزارة الزراعة الإصلاح الزراعى قطاع استصلاح الاراضي

