على غرار برنامج دولة التلاوة، انطلاق مسابقة "قرية التلاوة" غدًا بالغربية

استلهامًا من فكرة برنامج دولة التلاوة الذي انطلق الموسم الأول منه قبل أسابيع برعاية وزارة الأوقاف وسط احتفاء جماهيري يعكس ارتباط المصريين بـ القرآن الكريم وحب الاستماع إليه بأصوات طيبة، تنطلق غدا مسابقة قرية التلاوة في قرية شبرا النملة، مركز طنطا، محافظة الغربية، مسقط رأس الشيخ القارئ محمود خليل الحصري.

ويترأس لجنة التحكيم في مسابقة قرية التلاوة عميد كلية القرآن الكريم بطنطا الدكتور أحمد عبد المرضي، كما تضم اللجنة في عضويتها الإعلامي رامي سعد المذيع بمحطة راديو ومصر. ومن المقرر أن تنطلق الجولة الأولى من مسابقة قرية التلاوة مساء غدٍ الخميس الموافق الثامن من يناير الجاري.

وتضم جوائز مسابقة قرية التلاوة رحلة عمرة للفائز الأول وعشرة آلاف جنيه للفائز الثاني وخمسة آلاف جنيه لصاحب المركز الثالث.

يذكر أن قرية شبرا النملة هي مسقط رأس القارئ البارز محمود خليل الحصري شيخ عموم المقارئ المصرية وأحد مؤسسي دولة التلاوة وصاحب التاريخ الكبير في تسجيل المصحف المرتل بالقراءات المتواترة.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الأوقاف والشركة المتحدة نظمتا مسابقة كبرى لاختيار أفضل الأصوات في تلاوة القران الكريم تحت اسم دولة التلاوة والتي لاقت اهتماما وقبولا واسعا بين جموع المصريين.

وأبدى مفتي الجمهورية الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية سعادته بعد حضوره إحدى حلقات برنامج دولة التلاوة، مضيفا أنه يعيد للأذهان “الدولة العطرة” التي انطلقت من مصر إلى ربوع الدنيا وكان لها من الآثار الإيجابية.

ووجه المفتي الشكر للقائمين على البرنامج من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ووزارة الأوقاف، كما وجه الشكر إلي لجنة تحكيم البرنامج، لافتا إلى أنه اللجنة جمعت بين حسن الصوت وأحكام التلاوة.

مفتي الجمهورية: دولة التلاوة جاء ليؤكد على ريادة الدولة المصرية

وشدد مفتي الجمهورية على أن البرنامج جاء ليؤكد على ريادة الدولة المصرية في جوانب عدة منها ما يتعلق بالقرآن الكريم فهذه المسابقة جاءت تأكيدا على مقولة الشيخ الشعراوي “ القرآن نزل في مكة لكنه قرأ بمصر”

برنامج يعيد هيبة التلاوة وروحها

ويهدف برنامج «دولة التلاوة» إلى اكتشاف جيل جديد من المواهب القرآنية المتميزة في الترتيل والتجويد.

ويُعرض البرنامج أسبوعيًّا على قنوات الحياة وCBC والناس، ومنصة Watch It، وذلك يومي الجمعة والسبت في تمام التاسعة مساءً.

إقبال غير مسبوق على مسابقة دولة التلاوة.. 14 ألف متسابق

وشارك في اختبارات البرنامج، الذي يُقدَّم بالتعاون بين وزارة الأوقاف المصرية والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أكثر من 14 ألف متسابق من مختلف محافظات الجمهورية.

وتم اختيار أفضل المواهب عبر مراحل تصفية دقيقة، أشرفت عليها لجان متخصصة من أكبر علماء القراءات.

