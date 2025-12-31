فوائد الزيتون الأسود، يقوى العظام ويعزز صحة القلب ويعالج الأنيميا

18 حجم الخط

فوائد الزيتون الأسود، الزيتون الأسود من أنواع الزيتون الشهيرة التى لها شعبية كبيرة فى مصر والوطن العربى لمذاقه المميز وعادة يقدم كمقبلات بجانب الأكلات المختلفة.

وفوائد الزيتون الأسود، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من الدهون الصحية ومضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

وتقول الدكتورة مرام عيسى أخصائية التغذية العلاجية، إن الزيتون الأسود من الأطعمة التقليدية المشهورة في المطبخ العربي والمتوسطي، ويتميز بمذاقه الغني وقيمته الغذائية العالية، ويتم الحصول عليه من ثمار الزيتون بعد اكتمال نضجها، وهو ليس مجرد طعام جانبي، بل كنز غذائي يحمل العديد من الفوائد الصحية للجسم والبشرة والشعر، حيث يحتوى على الدهون الصحية غير المشبعة، والألياف الغذائية، وفيتامين E، والحديد، والكالسيوم، والنحاس، ومضادات الأكسدة مثل البوليفينولات، وهذه العناصر تجعل الزيتون الأسود غذاء متكامل يدعم صحة الجسم بشكل عام.

فوائد الزيتون الأسود

وأضافت مرام، أن من فوائد الزيتون الأسود:-

يعزز صحة القلب والأوعية الدموية، لأنه يساعد على تقليل مستوى الكوليسترول الضار، ورفع مستوى الكوليسترول الجيد، وتحسين تدفق الدم، وتقليل خطر الإصابة بتصلب الشرايين، وذلك بفضل احتوائه على الدهون الصحية ومضادات الأكسدة التي تحمي القلب من الالتهابات.

يعمل على تحسين عملية الهضم، والوقاية من الإمساك لاحتوائه على الألياف، وتعزيز صحة القولون، وتحسين حركة الأمعاء، وكما يعمل على دعم البكتيريا النافعة في الأمعاء عند تناوله باعتدال.

الزيتون الأسود مصدر جيد للحديد، مما يساعد على الوقاية من فقر الدم، وتحسين إنتاج الهيموجلوبين، وزيادة النشاط والحيوية، ولهذا ينصح به خصوصا للنساء والأطفال مع مراعاة الكمية المناسبة.

بفضل مضادات الأكسدة القوية، يعمل الزيتون الأسود على محاربة الجذور الحرة، وتقليل الالتهابات، وتقوية جهاز المناعة، والوقاية من الأمراض المزمنة.

يساهم الزيتون الأسود في ترطيب البشرة، وتأخير ظهور علامات الشيخوخة، وحماية الجلد من الجفاف، وتعزيز نضارة البشرة، وذلك لاحتوائه على فيتامين E والدهون الصحية التي تغذي الجلد من الداخل.

يساعد تناول الزيتون الأسود بانتظام على تقوية بصيلات الشعر، وتقليل تساقط الشعر، وزيادة لمعان الشعر، والوقاية من التقصف، كما أن العناصر المعدنية فيه تدعم صحة فروة الرأس.

يساهم الزيتون الأسود في تقوية العظام والأسنان، والوقاية من هشاشة العظام، ودعم امتصاص الكالسيوم، خاصة عند دمجه مع نظام غذائي صحي متوازن.

رغم احتوائه على الدهون، إلا أن الدهون الموجودة فيه صحية ومشبعة، حيث يساعد على الشعور بالشبع، ويقلل الرغبة في تناول الوجبات غير الصحية، لذلك يمكن إدخاله في الرجيم بكميات معتدلة.

يساعد الزيتون الأسود على تنظيم مستوى السكر في الدم، وتحسين حساسية الإنسولين، وتقليل الالتهابات المرتبطة بمرض السكري، مع ضرورة الانتباه لمحتواه من الصوديوم.

أضرار الإفراط في تناول الزيتون الأسود

وتابعت، على الرغم من فوائده الكثيرة، إلا أن الإفراط فى تناول الزيتون الأسود قد يسبب:-

ارتفاع ضغط الدم بسبب الصوديوم

احتباس السوائل

زيادة السعرات الحرارية

لذا ينصح بتناوله باعتدال وغسله بالماء لتقليل الملح.

