تبادلا السب، ضبط سائق سيارة نقل ذكى أجبر سيدة على النزول ورفض استكمال الرحلة بالخليفة

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من ضبط سائق يعمل بإحدى تطبيقات النقل الذكي، بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه تعديه على إحدى السيدات بالسب وإجبارها على النزول من السيارة بسبب رفضه استكمال الرحلة.



وتبين من الفحص عدم ورود أي بلاغ رسمي بشأن الواقعة، وتمكن رجال الشرطة من تحديد السيارة وضبط قائدها، وهو سائق مقيم بدائرة قسم شرطة الخليفة.

وأوضح السائق أن المشاجرة كانت كلامية بينه وبين الراكبة بعد رفضه التوجه إلى شارع جانبي غير ممهد، وتبادلا السب والشتم دون حدوث إصابات.

تم التحفظ على السيارة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال السائق، في إطار ضبط المخالفات وحماية حقوق المواطنين.

أمن ينفي شائعة التعدي على سيدة مسنة بسوهاج

وعلى جانب آخر،نفت أجهزة الأمن صحة مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، زعم قيام عدد من الأشخاص بالتعدي على سيدة مسنة داخل محل تجاري في محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة:

تبين أن ما جرى يختلف عن الادعاءات المتداولة، وأن الواقعة الحقيقية تعود إلى 7/11/2025 عندما تلقى قسم شرطة ثان سوهاج بلاغًا بحدوث مشاجرة بين أحد الأشخاص ومالك ورشة بسبب خلافات الجيرة، حيث تبادل الطرفان الضرب والسب دون حدوث أي إصابات.

تم ضبط المتورطين، وبمواجهتهما تبادلا الاتهامات، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاههما، وكذلك حيال الشخص الذي نشر الادعاء الكاذب، فيما تولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

