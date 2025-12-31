الأربعاء 31 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

هيئة الدواء: مصر تحقق توطين 91% من صناعة الدواء لأول مرة

د.على الغمراوي رئيس
د.على الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية
18 حجم الخط
ads

 أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن تاريخ مصر في مجال الدواء يمتد لآلاف السنين، مشيرًا إلى أن برديات طبية تعود إلى نحو 3555 سنة وثقت بدقة استخدام الأدوية، وتشخيص الأمراض، ومكونات العقاقير المستخلصة من البيئة والصحراء.

وأوضح الغمراوي في كلمته خلال حفل تدشين كتاب هيئة الدواء المصرية بمقر الهيئة بالمنصورية أن محمد علي باشا أنشأ أول مدرسة للصيدلة، لتبدأ رحلة كفاح المصريين في بناء صناعة دوائية حضارية، باعتبار الدواء حقا إنسانيا أصيلا  لا يتوقف عند صفحات التاريخ، بل يمتد ليواكب متطلبات الحاضر والمستقبل.

 

 وأضاف أن الجمهورية الجديدة قدمت نموذجا وطنيا متكاملا في دعم المنظومة الصحية، بدءًا من مكافحة فيروس سي ومواجهة جائحة كورونا، مرورا ببناء نظام صحي أكثر قدرة وكفاءة، وإنشاء مدينة الدواء المصرية، بما يعزز حصول المواطنين على مستحضرات دوائية وطنية فعّالة وآمنة.

وأشار رئيس هيئة الدواء المصرية إلى أن مصر أصبحت واحدة من 16 دولة فقط على مستوى العالم حاصلة على اعتماد منظمة الصحة العالمية لمستوى النضج الثالث في التنظيم الدوائي وتطمح الهيئة  للوصول إلى مستوى النضج الرابع، لافتًا إلى أن مصر هي أول دولة أفريقية تحقق هذا الإنجاز، بما يعكس ثقة المجتمع الدولي في الدواء المصري.

عضوية مصر في كبرى المنظمات الدولية المعنية بالدواء تعزز مكانتها كمركز إقليمي ودولي لصناعة الدواء

وأكد أن عضوية مصر في كبرى المنظمات الدولية المعنية بالدواء تعزز مكانتها كمركز إقليمي ودولي لصناعة الدواء، موضحًا أن نسب توطين صناعة الدواء بلغت 91%، وهي نسبة غير مسبوقة في الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث إن كل 100 عبوة دواء يتم تداولها في السوق المصرية، تحتوي 91 عبوة من إنتاج وطني.

الصحة: فحص مليون و719 ألف طالب بأولى إعدادي للكشف عن فيروس سي

الغمراوي: جودة المواد الخام ركيزة أساسية لضمان مأمونية الدواء المصري

وشدد الغمراوي على استمرار التوسع في إتاحة المستحضرات الدوائية الفعالة، وتعميق الشراكات الدولية، ودعم البحث العلمي، من خلال إعداد كتاب توثيقي يضم نخبة من علماء مصر في الجامعات المختلفة، يستعرض كفاح المصريين في صناعة الدواء عبر العصور التاريخية، تأكيدا على أن ريادة مصر الدوائية متجذرة في الماضي، وحاضرة بقوة في الحاضر، وممتدة نحو المستقبل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اعتماد منظمة الصحة العالمية استخدام الأدوية الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء الشرق الأوسط الصحة العالمية جائحة كورونا هيئة الدواء المصرية هيئة الدواء

مواد متعلقة

الصحة: فحص مليون و719 ألف طالب بأولى إعدادي للكشف عن فيروس سي

4 مضاعفات في انتظارك، معهد التغذية يحذر من الإفراط في تناول "الهوت شوكليت"

تفاقم المشكلة بدلا من علاجها، هيئة الدواء تكشف مخاطر الإفراط في نقط الأنف

الصحة توضح حقيقة فيديو الاستغاثة المتداول بشأن وفاة مريض بالمعهد القومي للقلب

الصحة تحذر من الاعتماد على برامج الذكاء الاصطناعي في التشخيص الطبي

الصحة تكشف تفاصيل واقعة مصابة الطريق الصحراوي وتؤكد: لم تنقل إلى المشرحة

وزير الصحة يتفقد مستشفى سنورس المركزي بالفيوم ويحيل المتغيبين للتحقيق

في جولة مفاجئة، وزير الصحة يبدي استيائه من مستوى الخدمة بمستشفى 6 أكتوبر المركزي

الأكثر قراءة

القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وغينيا الاستوائية في أمم إفريقيا

الصغرى تهدد مظاهر الاحتفال، درجات الحرارة يوم رأس السنة بمحافظات مصر

موعد مباراة الكاميرون وموزمبيق في كأس الأمم الإفريقية والقناة الناقلة

أبرزها قمة أرسنال، جدول مباريات ليفربول خلال شهر يناير المقبل

رحمة السماء أوسع من قسوة البشر، مرافعة النيابة في "جريمة اللبيني" تدمي القلوب

الداخلية تستعد لتأمين احتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد (صور)

فرح أسواني

5 نجوم بالكونغو الديمقراطية يرعبون "محاربي الصحراء" قبل مواجهة أمم إفريقيا

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم

سعر طن الألومنيوم في بورصة لندن اليوم الإثنين

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال يتراجع جنيهين في سوق العبور

أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لدور مجموعات أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل تهنئة غير المسلمين بأعيادهم تعد خروجا عن الدين؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

تفسير رؤية العروسة في المنام وعلاقتها بقدوم خير وفير قريبا

أدعية وأذكار تعين على التوفيق والنجاح في الامتحانات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads