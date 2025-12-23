أخبار الحوادث اليوم: تفاصيل انهيار عقار فى إمبابة.. مشاجرة بالأسلحة البيضاء في البحيرة .. تطورات محاكمة سارة خليفة وآخرين في قضية المخدرات الكبرى

18 حجم الخط

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها:

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط زوج بتهمة التعدي على زوجته، بعد تداول منشور مدعوم بمقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

ضبط صانعة محتوى لنشر فيديوهات خادشة للحياء فى الإسكندرية

ألقت أجهزة وزارة الداخلية ، القبض على صانعة محتوى لنشر فيديوهات خادشة للحياء فى محافظة الإسكندرية.

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله عدد من الأشخاص يتشاجرون باستخدام أسلحة بيضاء بنطاق محافظة البحيرة.

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعي يظهر قيام شخصين يستقلان دراجة نارية بسرقة هاتف محمول من أحد المواطنين بالقاهرة.

لقي شخص مصرعه وأُصيب اثنان آخران بحالات اختناق وحروق متفرقة، جراء اندلاع حريق داخل شقة سكنية بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة.

قال دفاع المنتجة سارة خليفة خلال انعقاد جلسة محاكمتها بجلب وتصنيع المخدرات:إن المواد المحرزة المنسوب ضبطها مع موكلته ليست في حقيقتها مواد مخدرة.

سيطرت حالة من القلق والترقب على الأهالي فى منطقة إمبابة، وذلك بعد انهيار عقار مكون من 5 طوابق، والذى تسبب فى حدوث تصدعات وشروخ فى بعض المباني المجاورة.. وطالب الأهالي بسرعة انهاء إجراءات البحث عن ضحايا آخرين تحت أنقاض العقار المنهار، خصوصا مع إشارة البعض إلى وجود أسرة كاملة مازالت عالقة تحت الأنقاض ولا أحد يعرف مصيرها حتى الآن

نجحت قوات الحماية المدنية في استخراج 7 مصابين، من أسفل موقع انهيار عقار بمنطقة إمبابة، بينهم 3 سيدات و4 رجال، وجار البحث عن 8 آخرين متوقع تواجدهم أسفل الأنقاض، حيث إن العقار كان يضم 7 أسر.

شب حريق هائل فى شقة سكنية وامتد إلى شقة أخرى داخل عمارة سكنية بمدينة طهطا بسوهاج واصيب 10 أشخاص باختناق اثناء مشاركتهم فى إطفاء الحريق وتم نقلهم الى مستشفى طهطا العام وخرج 4 مصابين منهم بعد الإطمئنان على صحتهم.



















