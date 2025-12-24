الأربعاء 24 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

استقرار سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 24-12-2025

سعر الدينار البحريني،
سعر الدينار البحريني، فيتو
18 حجم الخط

سعر الدينار البحريني، شهد سعر صرف الدينار البحريني استقرارا ملحوظا أمام الجنيه بالبنك المركزي والبنوك المصرية، في تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 24 ديسمبر 2025.

وتستعرض «فيتو» سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه في البنوك.

 سعر الدينار البحريني 
 سعر الدينار البحريني، فيتو 

سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنك المركزي

سجل سعر الدينار البحريني في البنك المركزي المصري نحو 125.86 جنيها للشراء،   126.26 جنيها للبيع. 

سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في بنك قطر QNB 

وسجل سعر الدينار البحريني في بنك قطر QNB  نحو 122.97  جنيها للشراء، 126.20  جنيها للبيع

سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في بنك مصر

وسجل سعر الدينار البحريني في بنك مصر نحو 125.27 جنيها للشراء، 126.20 جنيها للبيع

سعر الدينار البحريني 
سعر الدينار البحريني، فيتو 

الدينار البحريني العملة الرسمية لمملكة البحرين

الدينار البحريني هو العملة الرسمية لمملكة البحرين، ويرمز له بالرمز (BHD)، ويصدره مصرف البحرين المركزي.

ويُعد من أقوى العملات على مستوى العالم، حيث يتمتع بقيمة مرتفعة وثبات نسبي أمام العملات الأجنبية.

تم إصدار الدينار البحريني رسميًا عام 1965 ليحل محل الروبية الخليجية التي كانت متداولة في المنطقة، وتم تقسيم الدينار إلى 1000 فلس.

ويُعتبر الدينار من العملات التي تعكس متانة الاقتصاد البحريني القائم على القطاعين المالي والنفطي، إلى جانب اهتمام الدولة بتنويع مصادر الدخل عبر قطاعات الصناعة والخدمات والسياحة.

الفئات الورقية والمعدنية

العملات الورقية:

نصف دينار: باللون البنفسجي الفاتح.

دينار واحد: باللون الأحمر، يحمل معالم تاريخية من البحرين.

خمسة دنانير: باللون الأخضر، وتُظهر رموزًا من التراث الوطني.

عشرة دنانير: باللون البني، وتحمل صورًا لمواقع ومعالم تنموية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البنوك المصرية البنك المركزي والبنوك المصرية البنك المركزى المصرى الدينار البحريني في البنك الدينار البحريني الدينار البحريني امام الجنيه الدينار بنك قطر QNB بنك مصر سعر الدينار البحريني في بنك مصر سعر الدينار البحريني في البنك المركزي المصري سعر الدينار البحريني سعر الدينار

مواد متعلقة

اليوان الصيني يسجل 6.77 جنيه للبيع في البنك المركزي بختام تعاملات اليوم

آخر تطورات سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار في بنك السودان المركزي

آخر تطورات سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم الثلاثاء

آخر تطورات أسعار الخردة في مصر اليوم

سعر الدولار مقابل الليرة السورية بمصرف سوريا المركزي اليوم (آخر تحديث)

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنوك المصرية بختام تعاملات اليوم

استقرار سعر الريال القطري أمام الجنيه بالبنوك المصرية مساء اليوم الثلاثاء

سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنوك المصرية

الأكثر قراءة

ابنة شقيقة طارق الأمير تكشف سبب وفاته

5 معلومات لا تعرفها عن الفنان الراحل طارق الأمير

ليس نهاية الطريق!

عباقرة ولكن مجهولون، الشيخ "عبد المجيد اللبان" أول عميد لكلية أصول الدين وعضو مجلس النواب

أمم أفريقيا 2025، بوركينا فاسو تفشل في فك شفرات غينيا الاستوائية بالشوط الأول

زيادة عدد المتصلين بالخط الساخن لعلاج الإدمان بعد حملة «أنت أقوى»

مجلس الوزراء يقر تعديلات جديدة على لائحة التصالح في مخالفات البناء

غرامات تصل إلى 30 ألف جنيه في تعديلات قانون المرور الجديدة

خدمات

المزيد

سعر جرام الفضة في السوق المحلية اليوم الأربعاء 24-12-2025

سعر الـ100 ين الياباني يسجل 30.52 جنيها للبيع في البنك المركزي اليوم الأربعاء

استقرار سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 24-12-2025

ارتفاع سعر جرام الذهب بالصاغة، عيار 21 وصل إلى هذا المستوى

المزيد

انفوجراف

أجندة الإجازات الرسمية لعام 2026 (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أبرزها الإسراء والمعراج وغزوة تبوك، أحداث إسلامية وقعت في شهر رجب

عباقرة ولكن مجهولون، الشيخ "عبد المجيد اللبان" أول عميد لكلية أصول الدين وعضو مجلس النواب

بعد واقعة أحمد الفيشاوي، أمين الفتوى يوضح أخلاقيات تصوير الجنازات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads