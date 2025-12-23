أجهزة الأمن تعثر على فتاة متغيبة بالغربية، وتكشف حقيقة انتشار متعاطي المخدرات بأسيوط

18 حجم الخط

شهدت عدة محافظات جهودًا أمنية فاعلة للتعامل مع وقائع متباينة، شملت العثور على فتاة متغيبة، وتوضيح حقائق بشأن ادعاءات نصب وعقارات، ونفي شائعات عن متعاطي مخدرات.

العثور على فتاة متغيبة بالغربية

بعد استغاثة والدتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تمكنت الأجهزة الأمنية من العثور على الفتاة في منطقة المرج بالقاهرة، حيث أعرب والدها عن شكره وتقديره للتدخل السريع من جانب الأمن العام.



توضيح بشأن واقعة النصب بالغردقة

فيما يخص ما تم تداوله عن تعرض إحدى السيدات للنصب والاستيلاء على منزلها مقابل بيع قطعة أرض وهمية، تبين أن السيدة اشترت الأرض عام 2023 من والد المشكو فيهم، وأنه تم سحب الأرض بالمزاد العلني لعدم سداد الورثة المستحقات المالية، وأن الواقعة لا تمثل نصبًا أو احتيالًا.



نفي شائعة انتشار متعاطي مخدرات بأسيوط

أما بالنسبة لما تداولته بعض الحسابات حول وجود متعاطين للمخدرات أعلى أحد الكباري بأسيوط، فقد تبين أن الواقعة غير صحيحة تمامًا، وأن المنطقة محل الشكوى تضم ارتكازًا أمنيًا لمتابعة الحالة الأمنية، وأن القائم بالنشر يهدف إلى زيادة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.



الإجراءات القانونية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في جميع الوقائع، مع استمرار متابعة الأجهزة الأمنية لمنع انتشار الشائعات وحماية المواطنين.

