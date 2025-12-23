الثلاثاء 23 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بالأسماء، إصابة 10 أشخاص إثر حريق فى عمارة سكنية بسوهاج

حريق
حريق
18 حجم الخط

شب حريق هائل  فى شقة سكنية وامتد إلى شقة أخرى داخل عمارة سكنية بمدينة طهطا بسوهاج واصيب 10 أشخاص باختناق اثناء مشاركتهم فى إطفاء الحريق وتم نقلهم الى مستشفى طهطا العام وخرج 4 مصابين منهم بعد الإطمئنان على صحتهم. 

حريق فى عمارة سكنية واختناق 10 أشخاص بطهطا بسوهاج 

كانت الأجهزة الأمنية بسوهاج تلقى بلاغا من مامور قسم شرطة طهطا يفيد بنشوب حريق بالدور الاول العلوى بعمارة بشارع بورسعيد بندر طهطا وامتد الحريق الى الدور الثاني.

 

وقد تسبب الحريق فى اختناق كلا من احمد عبد السلام سليمان 40عاما صاحب العمارة
وبخيتة محمد محمد عبد الحليم 68 عاما وتم نقلهم الى مستشفى طهطا العام عن طريق الاسعاف، وإصابة كلا من محمد عبده حسن ابو عليوة 34 عاما ومحمد ممدوح محمود 35عاما وائل علام عمران 37 عاما وعماد بخيت منصور 42عاما ويوسف عماد بخيت 12 عاماويوسف عبد الظاهر احمد 70 عاما محروسة محمد عبدة يوسف  66عاما ومحمد عبد الرحيم عبد المحسن 30 عاما نتيجه اختناق، ولايوجد حروق والحالات بين جيدة ومتوسطة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة للتصرف. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة الأمنية بسوهاج اصابة 10اشخاص مستشفى طهطا العام قسم شرطة طهطا شارع بورسعيد النيابة العامة

مواد متعلقة

محافظ سوهاج يبحث آليات تنفيذ المرحلة الثالثة من توسعة الكورنيش الغربي

إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة بتسمم غذائي في سوهاج

محافظ سوهاج يوجه بإزالة الإشغالات وتوفير الإضاءة اللازمة للشوارع

محافظ سوهاج يحيل العاملين بمركز شباب قرية عنيبس للتحقيق

نائب محافظ سوهاج يفتتح المؤتمر الثالث لمركز القلب والجهاز الهضمي (صور)

مدير تعليم سوهاج يتناول وجبة الإفطار مع طالبات مدرسة الأمل للصم (صور)

محافظ سوهاج يتابع معدلات الأداء في ملف التصالح على مخالفات البناء

التنفيذ يبدأ 22 يناير، اعتماد نشرات ندب المعلمين بسوهاج

الأكثر قراءة

أمم إفريقيا 2025، السنغال يتقدم بهدف أمام بوتسوانا في الشوط الأول

مواجهات ضرب نار، مواعيد مباريات اليوم في أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

ماني يقود السنغال أمام بتسوانا في أمم أفريقيا 2025

رافقها في رحلة الحياة والموت.. الطفل البطل زياد عصام يلحق بأمه في حادث شهداء لقمة العيش.. حكايات من دفتر الأسر المكافحة.. ووزارة التضامن ودن من طين وأخري من عجين

الكونغو تهزم بنين بهدف في أمم أفريقيا 2025

بالرقم القومي، نتيجة المرحلة الثانية لاختبارات ابتعاث الأزهر للخارج 2026

سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

موعد مباراة كوت ديفوار ضد موزمبيق في كأس أمم أفريقيا 2025

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم 23- 12- 2025

أسعار القصدير تشهد تذبذبا بالأسواق العالمية اليوم الثلاثاء، والطن يسجل هذا المبلغ

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين

سعر طن الألومنيوم في البورصات العالمية اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

أجندة الإجازات الرسمية لعام 2026 (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

قذف المحصنات، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 23 من سورة النور

تفسير رؤيا شخص مشهور بالمنام وعلاقتها بالوقوع في مشكلة

دعاء للصائمين في شهر رجب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads