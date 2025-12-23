بالأسماء، إصابة 10 أشخاص إثر حريق فى عمارة سكنية بسوهاج

18 حجم الخط

شب حريق هائل فى شقة سكنية وامتد إلى شقة أخرى داخل عمارة سكنية بمدينة طهطا بسوهاج واصيب 10 أشخاص باختناق اثناء مشاركتهم فى إطفاء الحريق وتم نقلهم الى مستشفى طهطا العام وخرج 4 مصابين منهم بعد الإطمئنان على صحتهم.

حريق فى عمارة سكنية واختناق 10 أشخاص بطهطا بسوهاج

كانت الأجهزة الأمنية بسوهاج تلقى بلاغا من مامور قسم شرطة طهطا يفيد بنشوب حريق بالدور الاول العلوى بعمارة بشارع بورسعيد بندر طهطا وامتد الحريق الى الدور الثاني.

وقد تسبب الحريق فى اختناق كلا من احمد عبد السلام سليمان 40عاما صاحب العمارة

وبخيتة محمد محمد عبد الحليم 68 عاما وتم نقلهم الى مستشفى طهطا العام عن طريق الاسعاف، وإصابة كلا من محمد عبده حسن ابو عليوة 34 عاما ومحمد ممدوح محمود 35عاما وائل علام عمران 37 عاما وعماد بخيت منصور 42عاما ويوسف عماد بخيت 12 عاماويوسف عبد الظاهر احمد 70 عاما محروسة محمد عبدة يوسف 66عاما ومحمد عبد الرحيم عبد المحسن 30 عاما نتيجه اختناق، ولايوجد حروق والحالات بين جيدة ومتوسطة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة للتصرف.

