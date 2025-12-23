الثلاثاء 23 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط منادي سيارات بتهمة الاعتداء على مواطن بالمقطم

ضبط منادى سيارات
ضبط منادى سيارات تعدى على مواطن بالمقطم
18 حجم الخط

 تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط منادي سيارات متهم بالتعدي على أحد المواطنين بالسب، بعد رفضه دفع مبلغ مالي مقابل انتظار سيارته بمنطقة المقطم بالقاهرة، وذلك في واقعة تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال منشور مدعوم بمقطع فيديو.


وأظهرت التحريات الأولية أنه لم يتم تسجيل أي بلاغات رسمية قبل تداول الفيديو، فيما تمكنت أجهزة الأمن من تحديد هوية مرتكب الواقعة، وهو منادى سيارات "بدون ترخيص" ومقيم بمحافظة القليوبية، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة كما جاء فى الفيديو.

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات لمباشرة الإجراءات القضائية تجاه المتهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حوادث القاهرة منادى سيارات المقطم التعدي بالسب ضبط المتهم النيابة العامة

مواد متعلقة

ضبط زوج بالزاوية الحمراء بتهمة التعدي على زوجته بعد تداول فيديو على مواقع التواصل

ضبط 85 طن دقيق مدعم و9 ملايين جنيه حصيلة قضايا الإتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة

ضبط عناصر جنائية بتهمة غسل 195 مليون جنيه من تجارة المخدرات والعملات الأجنبية

ضبط منتحلي صفة موظفي خدمة عملاء بأحد البنوك بتهمة النصب والاستيلاء على أموال المواطنين بالمنيا

ضبط رجل وزوجته الثانية بعد تعديهما على أبنائه بقنا وسقوط سيدتين بتهمة ممارسة الدعارة بالإسكندرية

أجهزة الأمن تعثر على فتاة متغيبة بالغربية، وتكشف حقيقة انتشار متعاطي المخدرات بأسيوط

ضبط شبكة تستغل الأطفال في التسول وبيع السلع بطريقة إلحاحية في القاهرة

مصرع 5 عناصر إجرامية وضبط كميات ضخمة من المخدرات والأسلحة في أسوان

الأكثر قراءة

ارتفاع أسعار الذهب فى مصر والصعود مستمر بالبورصة العالمية (آخر تحديث)

ألزموا منازلكم ليلا، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء فى مصر

سيراميكا كليوباترا يخشى مفاجآت كأس مصر أمام أبو قير للأسمدة

استعدادا لشهر رمضان المبارك، طريقة تفريز البسلة بأكثر من طريقة

سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

انهيار عقار مكون من 5 طوابق في إمبابة

حصاد 2025، السيسي يقود جهود تنفيذ مشروع التجلي الأعظم وتحويل المنطقة لوجهة سياحية عالمية (صور)

وزير العمل: إعانة مالية وفرصة عمل لصاحبة فيديو التخلي عن أبنائها الأربعة

خدمات

المزيد

أسعار القصدير تشهد تذبذبا بالأسواق العالمية اليوم الثلاثاء، والطن يسجل هذا المبلغ

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين

سعر طن الألومنيوم في البورصات العالمية اليوم الإثنين

سعر السمك اليوم، انخفاض البلطي والجمبري والكابوريا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

الدوريات الأكثر تمثيلا للاعبين في أمم إفريقيا (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم العتيرة "ذبيحة شهر رجب"؟ دار الإفتاء تجيب

عباقرة ولكن مجهولون، عبدالله بن الصديق الغماري.. شيخ الحديث الشريف وهذه تفاصيل المؤامرة الصهيونية ضده

تفسير حلم ضياع المال في المنام وعلاقته بعدم الاستقرار الشخصى والمهنى

المزيد
الجريدة الرسمية
ads