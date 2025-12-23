الثلاثاء 23 ديسمبر 2025
مشاجرة بالأسلحة البيضاء في البحيرة والأمن يكشف تفاصيل الواقعة

كشف ملابسات فيديو مشاجرة بالأسلحة البيضاء في البحيرة
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله عدد من الأشخاص يتشاجرون باستخدام أسلحة بيضاء بنطاق محافظة البحيرة.

وبالفحص تبين أن الواقعة تعود إلى مشاجرة نشبت بدائرة مركز شرطة إدكو بين طرف أول سائق وطرف ثان شخصين وسيدتين، وجميعهم مقيمون بدائرة المركز، بسبب خلافات سابقة تتعلق بالجيرة، دون أن يتقدم أي من الطرفين ببلاغ رسمي في حينه.

وتمكنت القوات من ضبط طرفي المشاجرة، كما جرى التحفظ على الأسلحة البيضاء المستخدمة في الواقعة، وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

