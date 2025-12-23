ضبط صانعة محتوى لنشر فيديوهات خادشة للحياء فى الإسكندرية

18 حجم الخط

ألقت أجهزة وزارة الداخلية ، القبض على صانعة محتوى لنشر فيديوهات خادشة للحياء فى محافظة الإسكندرية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (صانعة محتوى – لها معلومات جنائية - مقيمة بمحافظة الإسكندرية) بتصوير مقاطع فيديو تتضمن ألفاظ خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة وبثها بمواقع التواصل الاجتماعي.



وعقب تقنين الإجراءات وتمكن رجال الشرطة من ضبطها، وبحوزتها (2 هاتف محمول "بفحصهما تبين احتواؤهما على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى")، وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامي على النحو المشار إليه بقصد زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

