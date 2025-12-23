الثلاثاء 23 ديسمبر 2025
حوادث

ضبط عصابة سرقة الهواتف المحمولة باستخدام دراجة نارية بالقاهرة

المتهمين
المتهمين
كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعي يظهر قيام شخصين يستقلان دراجة نارية بسرقة هاتف محمول من أحد المواطنين بالقاهرة.

 أكدت تحريات الأجهزة الأمنية عدم ورود أى بلاغات رسمية فى الواقعة، وتم تحديد وضبط مرتكبى الحادث، وتبين بانهم المتهمان عاطلان – لهما معلومات جنائية – مقيمان بمحافظة القاهرة.

 وعُثر بحوزتهما على الدراجة النارية المستخدمة فى السرقة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة. وبإرشادهما، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الهاتف المستولى عليه لدى عميلهما "سيء النية" عاطل – له معلومات جنائية.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهمين للجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.

