كشف ملابسات فيديو مضايقة فتيات وتهديد بسلاح أبيض بالبحيرة وضبط المتهمين

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر أحد الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء صاحبه قيام شخصين يستقلان دراجة نارية باستيقاف فتاتين ومضايقتهما وتهديدهما باستخدام سلاح أبيض بمحافظة البحيرة.

بالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة، كما أمكن تحديد القائم على نشر الفيديو، وتبين أنه سائق مقيم بدائرة مركز شرطة حوش عيسى.

وبمناقشته، أفاد بقيامه بتصوير الشخصين الظاهرين بالمقطع أثناء استقلالهما دراجة نارية بدون لوحات معدنية، موضحًا أنهما تعديا عليه بالضرب وهدداه بسلاح أبيض، وذلك عقب تدخله لمنعهما من التعرض لطالبة تقيم بذات الدائرة، قبل أن يلوذا بالفرار.

وأسفرت التحريات عن تحديد وضبط الشخصين الظاهرين بمقطع الفيديو، وتبين أنهما مقيمان بدائرة المركز، وبحوزتهما السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة، بالإضافة إلى الدراجة النارية. وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

