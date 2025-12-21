إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة بتسمم غذائي في سوهاج

18 حجم الخط

أُصيب 5 أشخاص بحالة اشتباه تسمم غذائي، اليوم، عقب ادعاء تناولهم طعامًا فاسدًا بمنزلهم بمركز طِما بسوهاج وتم نقلهم إلى مستشفى طما المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة بتسمم بسوهاج

وكانت الأجهزة الأمنية بسوهاج تلقت بلاغا من مركز شرطة طما يفيد بوصول كل من: أسماء أحمد عطية 33 عاما، وآسر أحمد وسيم محمود 10 سنوات، وكنزي أحمد وسيم محمود 7 سنوات، وأحمد وسيم محمود 40 عاما، وأيتن أحمد وسيم محمود 11 عاما، وتم استقبال المصابين بالمستشفى، حيث جرى توقيع الكشف الطبي عليهم، وحجزهم بأقسام الباطنة والأطفال تحت الملاحظة الطبية، مع تقديم الإسعافات والعلاج اللازمين.

وتحرر محضر بالواقعة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع إخطار الجهات المختصة للوقوف على أسباب الواقعة والتأكد من مصدر الطعام محل الاشتباه.

