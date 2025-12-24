18 حجم الخط

الحياة ليست بعدد السنوات التي عشناها، بل بعدد اللحظات التي شعرنا فيها أننا أحياء، وبعدد التجارب التي أضافت إلى شخصياتنا.. علمتنا الحياة حكمة مفادها: تعلم من الأمس، عش اليوم بوعي، وافتح نافذة أمل للغد. فالقصة لم تنته بعد، وما دام في القلب نبض، ففرصة النجاح والتجربة والتطور ما زالت أمامنا.

في عالم مليء بالتحديات، كثيرًا ما نختبر الفشل قبل أن نفهم الدرس، لكن الفشل ليس نهاية الطريق، بل محطة ضرورية على طريق النجاح. النجاح الحقيقي لا يُقاس بعدم السقوط، بل بالقدرة على الانتقال من فشل إلى آخر من دون أن نفقد الحماس والشغف، فكل تجربة، مهما كانت مؤلمة، تحمل درسًا يستحق التعلم.

الحياة أقصر من أن نهدرها في البغضاء أو الانتقام. الوقت الذي نقضيه في تسجيل أخطاء الآخرين أو في التعليقات السلبية هو عمر ضائع، بينما يمكننا استخدامه في تطوير أنفسنا وفهم تجاربنا وتجارب من حولنا. الواقع ليس دائمًا عادلًا، ومن يتوقع الكمال سيصاب بالإحباط. التقبّل المبكر لهذه الحقيقة يمنحنا المرونة والقدرة على مواجهة الصعاب بحكمة وصبر.

الشجاعة في الحياة ليست مجرد كلمة، بل أفعال ملموسة. رجال الإطفاء لا يُطفئون النار بالنار، وكذا القلوب؛ فالقسوة لا تُداوي الجراح، بل الحكمة والصبر هما السبيل لتجاوز المصاعب. أما الحب للحياة والخوف من الموت، فهما انعكاس لرغبتنا في التمسك بما نعرف، والخوف من المجهول، رغم أن الحقيقة واحدة، والمسار محدود لكل منا.

التعلم الحقيقي في الحياة لا يبدأ دائمًا قبل الاختبار، بل أحيانًا بعده. لذلك من الضروري أن نراقب تجارب الآخرين ونتعلم منها، وأن نعتبر الأخطاء والفشل جزءًا طبيعيًا من الرحلة. الشجاعة، المخاطرة المحسوبة، المرونة، والإصرار على الاستمرار هي مفاتيح النجاح والنمو الشخصي.

وحتى تطمئن فاعلم أن ما كان لك سوف يأتيك، فلا تحزن لما فاتك فهو لم يكن لك أصلا، يقول الله تعالى في كتابه الكريم: “لِّكَيْلَا تَأْسَوْاْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُواْ بِمَآ ءَاتَىٰكُمْ ۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍۢ فَخُور”.

