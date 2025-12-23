ضبط زوج بالزاوية الحمراء بتهمة التعدي على زوجته بعد تداول فيديو على مواقع التواصل

18 حجم الخط

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط زوج بتهمة التعدي على زوجته، بعد تداول منشور مدعوم بمقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.



تفاصيل الواقعة

وأوضحت التحريات والفحوص أن الشاكية، ربة منزل مقيمة بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، لا توجد بها إصابات ظاهرة، وأن ما تم تداوله في الفيديو يعود إلى خلافات مستمرة بينها وبين زوجها، الذي سبق وصدرت ضده أحكام قضائية، ويمتلك سجلًا جنائيًا.



وأكدت الشاكية أن الزوج كان يعتدي عليها بالسب والضرب والتهديد، وقد قامت بتحرير عدة محاضر ضده، بينما جاء نشر الفيديو خلال شهر يوليو الماضي عقب تعديه عليها بعد رفضها العودة لمنزل الزوجية.



الضبط والتحقيق



وتمكن رجال الشرطة من ضبط الزوج، وهو تاجر له معلومات جنائية، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.



واتخذت الجهات الأمنية كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة لضمان استكمال الإجراءات القانونية ومحاسبة المتهم.

