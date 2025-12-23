الثلاثاء 23 ديسمبر 2025
حوادث

الداخلية تصدر قرارًا برد الجنسية المصرية لـ 21 شخصًا

الداخلية تصدر قرارًا
الداخلية تصدر قرارًا برد الجنسية المصرية لـ21 شخصًا
أصدرت وزارة الداخلية القرار رقم 2123 لسنة 2025، بشأن رد الجنسية المصرية لـ 21 شخصًا، وردت أسماؤهم بالبيان المرفق، وذلك وفقًا لأحكام الدستور والقانون رقم26 لسنة1975 الخاص بالجنسية المصرية.


وجاء القرار بعد الاطلاع على الدستور، وقانون الجنسية المصرية، والقرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018، المتعلق بتفويض مساعد وزير الداخلية لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة قانونًا في هذا الشأن.


ونصت المادة الأولى من القرار على رد الجنسية المصرية لكل من الأشخاص الواردة أسماؤهم بالبيان المرفق، أولهم أحمد محمود ذكى، وآخرهم السيدة سارة أحمد عبد المحسن.


كما نصت المادة الثانية على نشر القرار في الوقائع المصرية، وقد تم تحرير القرار بتاريخ 18/11/2025، ووقعه المفوض بالتوقيع مساعد وزير الداخلية لقطاع شئون مكتب الوزير.
 

ويشمل القرار مواطنين من محافظات مختلفة، إلى جانب حالات لأطفال وسيدات مقيمين بالخارج، وذلك بعد استيفاء الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الجنسية المصرية.

