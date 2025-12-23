الداخلية تصدر قرارًا برد الجنسية المصرية لـ 21 شخصًا

18 حجم الخط

أصدرت وزارة الداخلية القرار رقم 2123 لسنة 2025، بشأن رد الجنسية المصرية لـ 21 شخصًا، وردت أسماؤهم بالبيان المرفق، وذلك وفقًا لأحكام الدستور والقانون رقم26 لسنة1975 الخاص بالجنسية المصرية.



وجاء القرار بعد الاطلاع على الدستور، وقانون الجنسية المصرية، والقرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018، المتعلق بتفويض مساعد وزير الداخلية لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة قانونًا في هذا الشأن.



ونصت المادة الأولى من القرار على رد الجنسية المصرية لكل من الأشخاص الواردة أسماؤهم بالبيان المرفق، أولهم أحمد محمود ذكى، وآخرهم السيدة سارة أحمد عبد المحسن.



كما نصت المادة الثانية على نشر القرار في الوقائع المصرية، وقد تم تحرير القرار بتاريخ 18/11/2025، ووقعه المفوض بالتوقيع مساعد وزير الداخلية لقطاع شئون مكتب الوزير.



ويشمل القرار مواطنين من محافظات مختلفة، إلى جانب حالات لأطفال وسيدات مقيمين بالخارج، وذلك بعد استيفاء الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الجنسية المصرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.