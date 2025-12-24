أبرزها الإسراء والمعراج وغزوة تبوك، أحداث إسلامية وقعت في شهر رجب

18 حجم الخط

شهر رجب من الأشهر الحرم التي جاء التنويه بها في كتاب الله عز وجل، وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وشهر رجب هو الشهر السابع في التقويم الهجري، وهو أحد الأشهر الحُرُم التي عظّمَ الحقُّ سبحانه حُرْمَتها، وقد شهد أحداثا إسلامية عظيمة وكبيرة، ويسمى شهر رجب بـ«الأصم، والفرد»؛ لأنه انفرد عن بقية الأشهر الحرم، حيث جاءت متواليات وجاء هو منفردًا، كما يسمى برجب مُضَر؛ لأن قبيلة مُضر كانت تعظمه.

ويتميَّزُ شهر رجب عن باقي الشهور بحدوث معجزة الإسراء والمعراج يوم السابع والعشرين منه على المشهور، وخلال السطور التالية نستعرض معكم 5 أحداث إسلامية حدثت في شهر رجب.

أحداث إسلامية وقعت في شهر رجب، فيتو

هجرة المسلمين الأولى إلى الحبشة

بعد أنْ اشتدّ أذى مشركي قريش على المسلمين في مكة أشار عليهم النبي، صلى الله عليه وآله وسلم، بالهجرة فرارا بدين الله -تعالى- وحماية لأنفسهم من بطش المشركين، واختار لهم أرض الحبشة، لأنّ فيها ملكًا عادلًا، لا يقبل الظلم على أحد، وكانت هذه الهجرة أول هجرة من مكة، وكانت في السنة الخامسة من البعثة، وبلغ عدد المهاجرين عشرة رجال وأربع نسوة، وكان منهم: عثمان بن عفان ومعه زوجته رقيّة بنت رسول الله عليه السلام، وأبو سلمة وزوجه أم سلمة، وعبد الرحمن بن عوف، وعثمان بن مظعون -رضي الله عنهم، وغيرهم.

وقد خرجوا خفية حتى وصلوا البحر؛ فركبوا السفينة باتجاه الحبشة، وعندما علمت قريش بخبرهم تبعتهم، لكنهم كانوا قد ساروا برعاية الله، ووصلوا الحبشة وأقاموا فيها آمنين بقية رجب وشعبان ورمضان، ثم وصلتهم أخبار أنّ أهل مكة قد أعلنوا إسلامهم؛ فطفقوا عائدين، وعند مشارف مكة تبيّن لهم أنّ الأمر ليس كذلك، وأنّ أذى المشركين يزداد على الدعوة ومن آمن بها؛ فاختار بعضهم الدخول إلى مكة تسلّلًا، ودخل بعضهم بجوار أحد، واختار بقيّتهم العودة إلى الحبشة.

حادثة الإسراء والمعراج:

يُعرّف الإسراء بأنّه انتقال النبي عليه الصلاة والسلام مع جبريل عليه السلام ليلا من البيت الحرام في مكّة المُكرمة إلى المسجد الأقصى في بيت المقدس على دابّةِ البُراق، وأمّا المعراج فهو صُعودهما من بيت المقدس إلى السماوات العُلى. وقد ثبت وقوع هذه الحادثة في القُرآن، والسُنّة، وشهادة الصحابة الكرام بذلك، وهي من إكرام الله -تعالى- لنبيّه.

غزوة تبوك:

غزوة تبوك آخر غزوة خاضها رسول الله، صلى الله عليه وسلم، حيث وقعت في شهر رجب من العام التاسع الهجري الموافق 630 ميلادي، جاءت هذه الغزوة بعد عام من غزوة مؤتة التي استشهد فيها زيد بن حارثة بعد أن حمل الراية وأبلى بلاء حسنا ثم حملها بعده جعفر بن أبي طالب حتى استشهد ثم في لحقهما في النهاية عبد الله بن رواحة.

سميت بغزوة تبوك، لأنها وقعت عند بئر تبوك في فصل الصيف في شدة الحر وقد بلغ العطش والتعب من المسلمين مبلغهما حتى كادوا أن ينحروا بعيرهم ليشربوا ماءها من شدة العطش.

فتح دمشق على يد خالد بن الوليد:

بدأ تفكير المسلمين نحو فتح الشام يتخذ خطوات عملية منذ عهد الخليفة الأول أبي بكر الصديق؛ فقد سعى إلى تكوين جيش قوي يجمع صناديد العرب وأبطال المسلمين، وجعله في أربعة ألوية اتجهت إلى غزو الشام، جعل على أحدها أبا عبيدة بن الجراح، وعلى الثاني عكرمة بن أبي جهل، وعلى الثالث يزيد بن معاوية، وعلى الرابع عمرو بن العاص، وعيّن لكل لواء منها جهة يغزوها.

ولم تمض ليلة (16 من رجب 14 هـ / 5 من سبتمبر 635م) حتى كانت دمشق قد استسلمت للمسلمين، وصارت درة جديدة تزين قلادة الإمبراطورية الإسلامية الفتية، وتضاف إلى عقد دولته الواعدة.

معركة الزلاقة في الأندلس:

معركة الزلاقة أو معركة سهل الزلاقة وقعت في 23 أكتوبر 1086 م /12 رجب سنة 479 هـ بين جيوش دولة المرابطين متحدة مع جيش المعتمد بن عباد والتي انتصرت انتصارا ساحقا على قوات الملك القشتالي ألفونسو السادس.

كان للمعركة تأثير كبير في تاريخ الأندلس الإسلامي، إذ أنها أوقفت زحف النصارى المطرد في أراضي ملوك الطوائف الإسلامية وقد آخرت سقوط الدولة الإسلامية في الأندلس لمدة تزيد عن قرنين ونصف.

أحداث إسلامية وقعت في شهر رجب، فيتو

دخول بيت المقدس بقيادة صلاح الدين الأيوبي:

بعد حطين، فتح صلاح الدين المدن تباعا حتى وصل القدس من جهة الغرب فحاصرها بـ60 ألفا من العرب والكرد والتركمان، وقطع الإمداد عن الفرنجة.

وبعد حصار استمر 12 يوما بادر دانيال قائد الحامية الصليبية في القدس إلى طلب الصلح فوافق صلاح الدين وفتحت المدينة يوم الجمعة 27 رجب 583هـ الموافق 2 أكتوبر الأول 1187م، وصلى صلاة الجمعة الأولى بعد الفتح في مصلى قبة الصخرة بعد 90 عاما من الاحتلال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.