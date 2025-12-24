الأربعاء 24 ديسمبر 2025
تشكيل مباراة بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية في كأس أمم أفريقيا 2025

بوركينا فاسو
بوركينا فاسو
كأس أمم أفريقيا 2025، أعلن مدربا منتخبي بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية، تشكيل منتخبيهما المقرر لقاؤهما بعد قليل ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الخامسة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة حاليًا في المغرب. 

تشكيل بوركينا فاسو ضد غينيا الاستوائية


حراسة المرمي: هيرفي كوفي

خط الدفاع: إدموند تابسوبا - ستيف ياجو - إيسوفو دايو - آرسين كواسي

خط الوسط: إسماعيلا ويدراوجو - جوستافو سانغاري - بلاتي توريه - لاندري كابوري

خط لهجوم: دانجو واتارا - بيرتراند تراوري


تشكيل غينيا الاستوائية ضد بوركينا فاسو 


حراسة المرمي: أوونو

خط الدفاع:أكابو- أوبيانج- كوكو- ندونج – ماسكاريل.

خط الوسط: زونيغا- ماشين- جانيتح نلافو.

خط جوم: سلفادور
 

موعد مباراة بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية في كأس أمم أفريقيا 2025 والقناة الناقلة 

وتنطلق مباراة منتخبا بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية  في الثانية والنصف عصر اليوم على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الخامسة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة حاليًا في المغرب.
 

وتذاع مباراة بوركينا فاسو ضد غينيا الاستوائية عبر قناة beIN SPORTS MAX HD1 الناقل الحصري للبطولة.

مباراة بوركينا فاسو ضد غينيا الاستوائية

يدخل منتخب بوركينا فاسو اللقاء لتحقيق بداية قوية متسلحا بخبرة لاعبيه ومهاراتهم الفردية في صراع التأهل إلى الدور المقبل، كما يأمل الفريق استغلال القوة الهجومية.

وتعد تلك المشاركة الرابعة عشرة لمنتخب بوركينا فاسو في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، حيث كان ظهوره الأول في النسخة الحادية عشرة التي استضافتها غانا عام 1978. 

وخرج منتخب بوركينا فاسو من الدور الثاني في النسخة الماضية 2023 بكوت ديفوار، فيما حقق المركز الرابع في نسخة 2021 بالكاميرون.

وخلال مشاركاته السابقة في البطولة، خاض المنتخب المعروف بلقب "الخيول" 52 مباراة، حقق خلالها 10 انتصارات، وتعادل في 17 مواجهة، مقابل 25 هزيمة، وسجل لاعبوه 51 هدفًا مقابل 78 هدفًا في مرماهم.

ويعد أفضل إنجاز للبوركينيين في كأس أفريقيا هو تحقيق الوصافة أمام نيجيريا في 2013، إضافة إلى البرونزية في نسخة 2017، فيما حلوا في المركز الرابع مرتين عامي 1998 و2021، ما يعكس حضورهم القوي والمستمر على الساحة القارية.

