مصرع شخص وإصابة آخرين في حريق شقة سكنية بالهرم

لقي شخص مصرعه وأُصيب اثنان آخران بحالات اختناق وحروق متفرقة، جراء اندلاع حريق داخل شقة سكنية بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بنشوب الحريق، وعلى الفور تحركت قوات الحماية المدنية مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع البلاغ. وتمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على النيران ومنع امتدادها لباقي العقار.

جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، بينما توفي أحد الأشخاص في موقع الحادث

كما تم فصل الغاز والكهرباء عن العقار، وتحرير محضر بالواقعة، فيما تولت النيابة التحقيق وقررت انتداب المعمل الجنائي لتحديد أسباب الحريق وظروفه.

وعلى جانب آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط منادي سيارات متهم بالتعدي على أحد المواطنين بالسب، بعد رفضه دفع مبلغ مالي مقابل انتظار سيارته بمنطقة المقطم بالقاهرة، وذلك في واقعة تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال منشور مدعوم بمقطع فيديو.


وأظهرت التحريات الأولية أنه لم يتم تسجيل أي بلاغات رسمية قبل تداول الفيديو، فيما تمكنت أجهزة الأمن من تحديد هوية مرتكب الواقعة، وهو منادى سيارات "بدون ترخيص" ومقيم بمحافظة القليوبية، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة كما جاء فى الفيديو.

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات لمباشرة الإجراءات القضائية تجاه المتهم.

 

