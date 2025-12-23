صرخة استغاثة من أهالي إمبابة: الحقونا البيوت بتقع علينا ومحدش سأل فينا (فيديو)

18 حجم الخط

دخلت إحدى سيدات شارع الهنيدي بمنطقة إمبابة في حالة انهيار بعد سقوط منزل مكون من 5 طوابق، وسقوط عدد من الضحايا، قائلة: الدور علينا.

وأضاف السيدة: احنا عايشين في المنطقة هنا من سنين، والبيوت كلها آيلة للسقوط وهتقع علينا، قالونا هتمشوا من هنا وهنجيب لكوا بيوت تانية بس محدش سأل فينا، قائلة وهي في حالة انهيار: الحقنا ياريس الدور علينا.

استخراج مصابين من أسفل عقار إمبابة المنهار

نجحت قوات الحماية المدنية في استخراج 7 مصابين، من أسفل موقع انهيار عقار منطقة إمبابة، بينهم 3 سيدات و4 رجال، وجاري البحث عن 8 آخرين متوقع تواجدهم أسفل الأنقاض، حيث إن العقار كان يضم 7 أسر.

أقوال أحد شهود العيان في الحادث

وكشف أحد شهود العيان أن سكان العقار كانوا يشكون من تصدعات واضحة في الجدران والأسقف، وتقدم سكانه بشكاوى سابقة للحي بشأن حالة العقار، لكن الإجراءات لم تستكمل.

وأفاد أحد شاهد عيان آخر على حادث انهيار عقار إمبابة المكون من 5 طوابق، أن ما يقرب من 15 شخصا كانوا متواجدين داخل عقار إمبابة المنهار، وتم استخراج 6 مصابين فقط، ويتم البحث عن باقي سكان العقار تحت الأنقاض الآن بواسطة رجال الإنقاذ البري.

قرار بإخلاء العقارات المجاورة لعقار إمبابة

أصدرت الجهات المختصة، قرارا بإخلاء المنازل المجاورة للعقار المنهار في منطقة إمبابة بالجيزة، حرصا على سلامة السكان، ومنع أي حوادث إضافية نتيجة الانهيار، كما تم فصل المرافق الحيوية من غاز وكهرباء المنطقة المحيطة بالعقار.

وأمرت نيابة الجيزة بتشكيل لجنة هندسية لكشف ملابسات وأسباب انهيار جزئي في العقار المكون من 5 طوابق في إمبابة، لفحصه والوقوف على مسببات الانهيار، وفحص العقارات المجاورة لبيان مدى تضررها من عدمه، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وانتقل فريق من النيابة العامة لموقع انهيار عقار إمبابة للوقوف على ملابسات الحادث، والاستماع لأقوال شهود العيان، وحصر التلفيات.

رفع ركام عقار مكون من 5 طوابق بإمبابة

ويواصل فريق من الدفاع المدني بإدارة الحماية المدنية في الجيزة، رفع ركام العقار الذي انهار بدائرة قسم شرطة إمبابة، بحثا عن وجود ضحايا من عدمه.

وفور وقوع الحادث، انتقلت فرق الحماية المدنية إلى الموقع لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتأمين المكان، حيث قامت قوات البحث الجنائي بفرض كردون أمني بمحيط الحادث؛ لتأمين المواطنين.

وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء ورجال الإنقاذ للتعامل مع الواقعة، فيما يجري حاليًا الوقوف على أسباب الانهيار والتأكد من وجود أي إصابات أو خسائر بشرية محتملة.

تم تحرير محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

