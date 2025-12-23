الثلاثاء 23 ديسمبر 2025
خلافات على دعم مرشحين بانتخابات النواب، الأمن يكشف ملابسات فيديو متداول حول تهديدات مزعومة بكفرالشيخ

نجحت الأجهزة الأمنية في كشف حقيقة مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ادعى خلاله أحد الأشخاص تعرضه لتهديدات من مالك مكتب استيراد وتصدير، بزعم استغلال نفوذه لكونه والد أحد ضباط الشرطة بمحافظة كفرالشيخ.


وبالفحص والتحري، تم تحديد ناشر الفيديو، وتبين أنه عامل يقيم بدائرة مركز شرطة البرلس. 

وبمواجهته، أقر بوجود خلافات سابقة بينه وبين المشكو في حقه، المقيم بذات الدائرة، على خلفية دعم كل منهما لمرشحين مختلفين في انتخابات مجلس النواب، مؤكدًا أنه لم يتعرض لأي تهديدات، وأن ما قام بنشره جاء على غير الحقيقة بدافع الكيد والإساءة.

كما أيد المشكو في حقه ما توصلت إليه التحريات، واتهم الشاكي بالتشهير به عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مروج الادعاء الكاذب، وإحالته للجهات المختصة لاتخاذ اللازم.

