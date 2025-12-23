الثلاثاء 23 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

وزن المخدرات مختلف، محامي سارة خليفة يشكك في سلامة الأحراز

سارة خليفة
سارة خليفة
18 حجم الخط

دفع دفاع سارة خليفة، خلال جلسة انعقادها ببطلان تحريز المواد المخدرة المزعوم ضبطها من قبل الشاهد الأول وباقي شهود الإثبات.

وأوضح دفاع سارة خليفة  أن بطلان التحريز يرجع إلى وصول يد العبث إلى سلامة الأحراز، مستدلًا على ذلك باختلاف أرقام الأحراز الواردة بمحاضر النيابة العامة عن تلك التي أُرسلت إلى المعمل الكيماوي.

وأضاف دفاع المتهمة أن هناك اختلافًا جوهريًا في وزن المواد المخدرة المُرسل من  النيابة العامة عن الوزن الوارد بتقرير الفحص

وتواجه المتهمة سارة خليفة وباقي أفراد التشكيل عقوبات مشددة وفقا للقانون المصري، حيث تصل عقوبة تصنيع والاتجار في المواد المخدرة إلى السجن المؤبد.

التحفظ على أموال المتهمين

وكانت جهات التحقيق المختصة أمرت بالتحفظ على أموال المتهمين وأرصدة حساباتهم البنكية، قبل إحالتهم إلى محكمة الجنايات، وذلك ضمن الإجراءات المتخذة ضد التشكيل العصابي.

وأظهرت التحقيقات قيام المتهمين بتشكيل منظمة إجرامية يتزعمها بعض عناصرها، تخصصت في تخليق مواد مخدرة بغرض الاتجار، عبر استيراد المواد الخام من خارج البلاد. 

وتوزعت الأدوار بين أفراد التشكيل، فتكلف البعض بجلب المواد الخام، وتولى آخرون عمليات التصنيع، بينما قام باقي المتهمين بترويج المواد المخدرة بعد تصنيعها.

كما كشفت التحقيقات أن المتهمين اتخذوا أحد العقارات السكنية مقرا لتخزين المواد المخدرة وتصنيعها، وضبط بحوزتهم أكثر من سبعمائة وخمسين كيلو جراما من المواد المخدرة المصنعة والخامات الداخلة في إنتاجها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاتجار في المواد المخدرة المعمل الكيماوي المواد المخدر النيابة العامة ترويج المواد المخدرة تهمة سارة خليفة نيابة العامة

مواد متعلقة

استدعاء كبير الأطباء الشرعيين، تعرف علي السبب وراء طلب دفاع سارة خليفة

رد ناري من قاضي المحكمة في محاكمة سارة خليفة: "أمامك درجات تقاضي"

عدم جواز نظر الدعوى والبراءة، أبرز ما جاء بطلبات دفاع سارة خليفة بقضية المخدرات الكبرى

بعد ادعائه بعدم حيادية التحقيقات، إجراء عاجل من النيابة ضد محامي سارة خليفة بقضية المخدرات الكبرى

أسوة بالنيابة، سارة خليفة تطلب تصوير ونشر مرافعة دفاعها فى قضية المخدرات الكبرى

للغد، تأجيل محاكمة سارة خليفة بتهمة تصنيع المخدرات والاتجار فيها

الشارع غرق بنزين، اصطدام مقطورة نقل مواد بترولية بلوحة إعلانية بالتجمع

تأجيل محاكمة سارة خليفة و27 آخرين للغد في قضية تصنيع المخدرات

الأكثر قراءة

أمم إفريقيا 2025، السنغال يتقدم بهدف أمام بوتسوانا في الشوط الأول

مواجهات ضرب نار، مواعيد مباريات اليوم في أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

ماني يقود السنغال أمام بتسوانا في أمم أفريقيا 2025

رافقها في رحلة الحياة والموت.. الطفل البطل زياد عصام يلحق بأمه في حادث شهداء لقمة العيش.. حكايات من دفتر الأسر المكافحة.. ووزارة التضامن ودن من طين وأخري من عجين

الكونغو تهزم بنين بهدف في أمم أفريقيا 2025

سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

بالرقم القومي، نتيجة المرحلة الثانية لاختبارات ابتعاث الأزهر للخارج 2026

موعد مباراة كوت ديفوار ضد موزمبيق في كأس أمم أفريقيا 2025

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم 23- 12- 2025

أسعار القصدير تشهد تذبذبا بالأسواق العالمية اليوم الثلاثاء، والطن يسجل هذا المبلغ

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين

سعر طن الألومنيوم في البورصات العالمية اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

أجندة الإجازات الرسمية لعام 2026 (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

قذف المحصنات، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 23 من سورة النور

تفسير رؤيا شخص مشهور بالمنام وعلاقتها بالوقوع في مشكلة

دعاء للصائمين في شهر رجب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads