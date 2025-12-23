الثلاثاء 23 ديسمبر 2025
دفاع سارة خليفة للمحكمة: الأحراز مش مخدرات والطب الشرعي الفيصل

سارة خليفة
سارة خليفة
قال دفاع المنتجة سارة خليفة خلال انعقاد جلسة محاكمتها بجلب وتصنيع المخدرات:إن المواد المحرزة المنسوب ضبطها مع موكلته ليست في حقيقتها مواد مخدرة.

وأشار الدفاع  إلى أنه بسؤال الطب الشرعي عن طبيعة تلك المواد، أفاد التقرير بإمكانية استخدامها في تصنيع المواد المخدرة، وليس كونها مواد محظورة بذاتها..بمعني أن العنب ممكن يُستخدم في صناعة الخمر… فهل تحاسب موكلتي لأن العنب بيتاكل ؟.
 

التحفظ على أموال المتهمين

وكانت جهات التحقيق المختصة أمرت بالتحفظ على أموال المتهمين وأرصدة حساباتهم البنكية، قبل إحالتهم إلى محكمة الجنايات، وذلك ضمن الإجراءات المتخذة ضد التشكيل العصابي.

وأظهرت التحقيقات قيام المتهمين بتشكيل منظمة إجرامية يتزعمها بعض عناصرها، تخصصت في تخليق مواد مخدرة بغرض الاتجار، عبر استيراد المواد الخام من خارج البلاد. 

وتوزعت الأدوار بين أفراد التشكيل، فتكلف البعض بجلب المواد الخام، وتولى آخرون عمليات التصنيع، بينما قام باقي المتهمين بترويج المواد المخدرة بعد تصنيعها.

كما كشفت التحقيقات أن المتهمين اتخذوا أحد العقارات السكنية مقرا لتخزين المواد المخدرة وتصنيعها، وضبط بحوزتهم أكثر من سبعمائة وخمسين كيلو جراما من المواد المخدرة المصنعة والخامات الداخلة في إنتاجها.

