غزل المحلة يخسر أمام فاركو ويواصل السقوط في كأس عاصمة مصر

خسر فريق غزل المحلة، أمام نظيره فاركو، بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب المحلة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

وسجل هدف فاركو اللاعب محمود مجدي لاعب غزل المحلة بالخطاء في مرماه بالدقيقة 75.

وبتلك النتيجة يحتل فريق غزل المحلة، المركز الخامس في المجموعة الأولى بدون أي نقاط، بينما يتصدر فاركو المجموعة برصيد 6 نقاط.

تشكيل غزل المحلة أمام فاركو

حراسة المرمى: أحمد العربي.

خط الدفاع: أحمد العش، أحمد شوشة، عبد الرحمن بودي، أحمد جمال.

خط الوسط: رحيم شوماري، محمود مجدي، محمود نبيل

خط الهجوم: أشرف مجدي، أحمد عتمان، محمود صلاح.

مباراة غزل المحلة وفاركو في كأس عاصمة مصر

ودخل غزل المحلة اللقاء مستفيدًا من عاملي الأرض والجمهور، سعيًا لتخطي عقبة فاركو وتحقيق نتيجة إيجابية تعزز حظوظه في المنافسة على التأهل من دور المجموعات، خاصة في ظل رغبة الفريق في الظهور بشكل قوي أمام جماهيره، قبل ان يخسر أمام فاركو.

في المقابل، خاض فريق فاركو المباراة بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق فوزا مهما في الجولة الأولى على المقاولون العرب بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليواصل نتائجه الإيجابية يوفوز علي المحلة.

غزل المحلة يفوز على مودرن سبورت

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة على نظيره فريق مودرن سبورت بنتيجة 2-1 في المباراة الودية التي جمعت بينهما، وذلك ضمن برنامج المباريات الودية لمعسكر الفريق المقام حاليًّا في القاهرة، استعدادًا لمواجهة فاركو في بطولة كأس رابطة الأندية (كأس عاصمة مصر).

مباراة المحلة والعبور

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة مع نظيره فريق العبور بنتيجة 1/1 في المباراة الودية التي جمعت بينهما، وذلك ضمن برنامج المباريات الودية لمعسكر الفريق المقام حاليًا في القاهرة، استعدادًا لمواجهة فاركو في بطولة كأس رابطة الأندية (كأس عاصمة مصر).

