سيدات طائرة الأهلي يفوز على أصحاب الجياد في دوري المرتبط

حقق الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي الفوز على أصحاب الجياد بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم الجمعة، ضمن إياب ربع نهائي بطولة دوري المرتبط.

الأهلي يفوز على أصحاب الجياد

وأقيمت المباراة على صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة، وقدم فريق «سيدات طائرة الأهلي» عرضًا قويًّا، ونجح في تحقيق فوز مستحق وحسم تأهله للدورة المجمعة النهائية لبطولة دوري المرتبط.

تقدم الأهلي في الشوط الأول بنتيجة 25-15، وواصل تفوقه في الشوط الثاني بنتيجة 25-12، وحسم الفريق الشوط الثالث بنتيجة 25-10 ويؤكد فوزه بالمباراة.

وكان فريق سيدات طائرة الأهلي قد فاز على أصحاب الجياد في مباراة الذهاب بنفس نتيجة مباراة العودة، ليؤكد جدارته في التأهل إلى الدورة المجمعة النهائية للبطولة.

