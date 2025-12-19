بينهما بطل موقعة فلامنجو، باريس سان جيرمان يكشف تفاصيل إصابة ثنائي الفريق

18 حجم الخط

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي تعرض حارسه ماتفي سافونوف لإصابة بكسر في يده اليسرى، وذلك عقب مشاركته في بطولة كأس إنتركونتيننتال 2025.

بيان باريس سان جيرمان

وأوضح نادي باريس سان جيرمان، عبر بيان رسمي، أن سافونوف تعرض للإصابة خلال مواجهة فلامنجو، مؤكدا أنه سيتم إجراء تقييم جديد لحالة الحارس خلال فترة تتراوح بين 3 و4 أسابيع، من أجل تحديد موقفه من العودة إلى المشاركة في المباريات.

وكان سافونوف قد لعب دور حاسم في تتويج باريس سان جيرمان بلقب كأس إنتركونتيننتال، بعدما تصدى لركلة ترجيح أمام فلامنجو، ليسهم بشكل مباشر في حصد اللقب.

كما كشف البيان عن إصابة لاعب الوسط الكوري الجنوبي لي كانج إن بإصابة عضلية في الفخذ الأيسر، تعرض لها خلال نفس المباراة، وهو ما سيبعده عن الملاعب لعدة أسابيع، فيما أشار النادي إلى أن برادلي باركولا لا يزال يخضع للرعاية الطبية بسبب إجهاد عضلي.

موعد مباراة باريس سان جيرمان المقبلة

ويستعد باريس سان جيرمان لخوض مباراته المقبلة في بطولة كأس فرنسا، غدا السبت، ضمن منافسات دور الـ64، في ظل سعيه لمواصلة نتائجه القوية هذا الموسم.

يذكر أن باريس سان جيرمان توج مؤخرا بسداسية تاريخية للمرة الأولى في تاريخه، تحت القيادة الفنية للمدرب الإسباني لويس إنريكي، بعد موسم استثنائي حقق خلاله العديد من الألقاب.

