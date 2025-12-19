الجمعة 19 ديسمبر 2025
وكيل أوقاف بني سويف يوجه مديري الإدارات بتكثيف المتابعة الميدانية للمساجد

اجتماع وكيل أوقاف
اجتماع وكيل أوقاف بني سويف بمديري الإدارات، فيتو
وجه الدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف بني سويف، مديري الإدارات الفرعية بـ أوقاف بني سويف بضرورة تكثيف المتابعة الميدانية للمساجد، وتنفيذ الأنشطة الدعوية والعلمية، وذلك في إطار حرص المديرية على تحسين الأداء الإداري والدعوي. 

<strong alt=
اجتماع وكيل أوقاف بني سويف بمديري الإدارات الفرعية

 

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده وكيل وزارة الأوقاف ببني سويف، مع مديري الإدارات الفرعية بحضور الشيخ سعيد عبد الواحد، مدير الدعوة بـ مديرية أوقاف بني سويف، حيث تم مناقشة سبل تطوير الأداء في العمل الدعوي والإداري.

 

تكثيف المتابعة الميدانية لمساجد بني سويف

وأكد وكيل أوقاف بني سويف، خلال الاجتماع، أهمية الالتزام التام بالتعليمات والضوابط المنظمة للعمل، لتحقيق الانضباط الإداري وتقديم أفضل أداء في الرسالة الدعوية، مشددًا على ضرورة تفعيل الأنشطة الدعوية والعلمية في المساجد، وتنفيذ الخطة الدعوية المعتمدة، مع تأكيد ضرورة العمل بروح الفريق الواحد من أجل تحسين الأداء ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في محافظة بني سويف.

<strong alt=
اجتماع وكيل أوقاف بني سويف بمديري الإدارات الفرعية

 

وفي سياق متصل، وانطلاقًا من توجيهات الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، بشأن ضبط سير العمل داخل دواوين المديريات والإدارات الفرعية، قام فضيلة الدكتور السيد عبد الباري، رئيس القطاع الديني بالوزارة، يرافقه الشيخ محمد إبراهيم سليمان، مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، وفريق من أعضاء الحوكمة، بجولة ميدانية على عدد من إدارات الأوقاف بمحافظة الإسماعيلية.

 

جولة تفقدية لوكيل الأوقاف لضبط العمل الإداري

وشملت الجولة التفقدية ديوان عام مديرية أوقاف بني سويف وإدارات التل الكبير والقصاصين، حيث تم رصد بعض المخالفات المتعلقة بالحضور والانضباط الوظيفي، ويجري اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها وفقًا للوائح والقوانين المنظمة، حيث أكدت وزارة الأوقاف استمرار هذه الجولات التفتيشية في جميع المحافظات، بهدف تعزيز الرقابة وتكثيف المتابعة لضمان تحقيق الانضباط الوظيفي وكفاءة سير العمل.

<strong alt=
جولة تفقدية لوكيل أوقاف بني سويف لضبط العمل الإداري

 

وأشاد وكيل أوقاف بني سويف، بجهود جميع العاملين الملتزمين في أداء واجبهم الوظيفي بأمانة وإخلاص، وناشدت جميع منسوبيها الالتزام بالتعليمات والضوابط المنظمة للعمل لتحقيق رسالة الوزارة بكفاءة وفاعلية.

بتكلفة 10.5 مليون جنيه، افتتاح 5 مساجد بمراكز إهناسيا والفشن وبني سويف

محافظ بني سويف يوجه بتسريع إجراءات ملفات التصالح وتقنين أراضي الدولة

مدرسة النور للمكفوفين ببني سويف ثاني الجمهورية ببطولة ألعاب القوى

محافظ بني سويف يحيل مدير إدارة تعليمية ومديري مدرستين للتحقيق

تسليم 14 عقد عمل لذوي الهمم ببني سويف

ضبط 2600 لتر ألبان فاسدة قبل وصولها لمنافذ البيع ببني سويف

تأثير الأمراض على الوجه والفكين، برنامج تدريبي لأطباء الأسنان بالتأمين الصحي ببني سويف

العمل تنظم ندوة حول والسلامة والصحة المهنية بكوم أبو راضي الصناعية ببني سويف

صحة بني سويف تنظم تدريبا لمسؤولي الترصد لتعزيز الوقاية من الأمراض المعدية

بـ 90 مليون جنيه، محافظ بني سويف يتفقد مشروع أول مدرسة دولية حكومية

