وكيل أوقاف بني سويف يوجه مديري الإدارات بتكثيف المتابعة الميدانية للمساجد

وجه الدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف بني سويف، مديري الإدارات الفرعية بـ أوقاف بني سويف بضرورة تكثيف المتابعة الميدانية للمساجد، وتنفيذ الأنشطة الدعوية والعلمية، وذلك في إطار حرص المديرية على تحسين الأداء الإداري والدعوي.

اجتماع وكيل أوقاف بني سويف بمديري الإدارات الفرعية

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده وكيل وزارة الأوقاف ببني سويف، مع مديري الإدارات الفرعية بحضور الشيخ سعيد عبد الواحد، مدير الدعوة بـ مديرية أوقاف بني سويف، حيث تم مناقشة سبل تطوير الأداء في العمل الدعوي والإداري.

تكثيف المتابعة الميدانية لمساجد بني سويف

وأكد وكيل أوقاف بني سويف، خلال الاجتماع، أهمية الالتزام التام بالتعليمات والضوابط المنظمة للعمل، لتحقيق الانضباط الإداري وتقديم أفضل أداء في الرسالة الدعوية، مشددًا على ضرورة تفعيل الأنشطة الدعوية والعلمية في المساجد، وتنفيذ الخطة الدعوية المعتمدة، مع تأكيد ضرورة العمل بروح الفريق الواحد من أجل تحسين الأداء ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في محافظة بني سويف.

اجتماع وكيل أوقاف بني سويف بمديري الإدارات الفرعية

وفي سياق متصل، وانطلاقًا من توجيهات الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، بشأن ضبط سير العمل داخل دواوين المديريات والإدارات الفرعية، قام فضيلة الدكتور السيد عبد الباري، رئيس القطاع الديني بالوزارة، يرافقه الشيخ محمد إبراهيم سليمان، مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، وفريق من أعضاء الحوكمة، بجولة ميدانية على عدد من إدارات الأوقاف بمحافظة الإسماعيلية.

جولة تفقدية لوكيل الأوقاف لضبط العمل الإداري

وشملت الجولة التفقدية ديوان عام مديرية أوقاف بني سويف وإدارات التل الكبير والقصاصين، حيث تم رصد بعض المخالفات المتعلقة بالحضور والانضباط الوظيفي، ويجري اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها وفقًا للوائح والقوانين المنظمة، حيث أكدت وزارة الأوقاف استمرار هذه الجولات التفتيشية في جميع المحافظات، بهدف تعزيز الرقابة وتكثيف المتابعة لضمان تحقيق الانضباط الوظيفي وكفاءة سير العمل.

جولة تفقدية لوكيل أوقاف بني سويف لضبط العمل الإداري

وأشاد وكيل أوقاف بني سويف، بجهود جميع العاملين الملتزمين في أداء واجبهم الوظيفي بأمانة وإخلاص، وناشدت جميع منسوبيها الالتزام بالتعليمات والضوابط المنظمة للعمل لتحقيق رسالة الوزارة بكفاءة وفاعلية.

