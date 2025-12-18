محافظ بني سويف يوجه بتسريع إجراءات ملفات التصالح وتقنين أراضي الدولة

18 حجم الخط

عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة العمل بملفات التصالح وتقنين أراضي أملاك الدولة، وإزالة التعديات، ومتابعة المتغيرات المكانية.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدولة بسرعة إنجاز هذه الملفات وتحقيق الانضباط العمراني والحفاظ على حقوق الدولة، وبحضور بلال حبش نائب محافظ بني سويف، واللواء حازم عزت السكرتير العام بـ محافظة بني سويف، وعدد من القيادات التنفيذية ومسؤولي الوحدات المحلية والقطاعات المعنية.

بتسريع إجراءات ملفات التصالح ببني سويف

وفي مستهل الاجتماع، شدد محافظ بني سويف، على أهمية تعزيز التنسيق المستمر بين الوحدات المحلية ووحدة المتغيرات المكانية، بما يضمن الرصد الفوري لأي متغيرات أو تعديات جديدة، والتعامل معها في مهدها قبل تفاقمها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة حيال المخالفين، سواء من المواطنين أو المقصرين من التنفيذيين، لمنع التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

واستعرض الاجتماع آخر المستجدات الخاصة بملف المتغيرات المكانية، حيث تم عرض تقارير تفصيلية حول الموقف القانوني وغير القانوني للمتغيرات التي تم رصدها، ونسب الإنجاز المستهدفة والمتحققة، والجهود المبذولة في إزالة التعديات والبناء المخالف.

تسريع إجراءات ملفات تقنين أراضي الدولة

ووجه محافظ بني سويف، بسرعة الرد على جميع المتغيرات غير القانونية المسجلة على المنظومة، وتوضيح ما تم معاينته وما لم يتم، مكلفًا السكرتير العام بعقد اجتماع مع رؤساء المدن والقرى لتحديد أكثر المناطق التي شهدت تعديات متكررة، والعمل على إزالتها فورًا.

كما ناقش محافظ بني سويف، الإجراءات اللازمة لتسريع وتيرة العمل بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، مستعرضًا مؤشرات الأداء وعدد الموافقات والعقود النهائية، مؤكدًا ضرورة تكثيف عمل اللجان المختصة، وتحقيق الانضباط في تحصيل رسوم حق الانتفاع، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد غير الجادين حفاظًا على المال العام.

وتابع محافظ بني سويف، كذلك معدلات الأداء في ملف التصالح، موجهًا بتكثيف عمل اللجان الفنية والإدارية، وسرعة إنهاء الطلبات المقدمة، مع التأكيد على دقة الإجراءات القانونية والمالية، وإخطار المتقاعسين رسميًا لاستكمال ملفاتهم خلال مدد زمنية محددة، بما يضمن سرعة تحصيل مستحقات الدولة وتحقيق الصالح العام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.