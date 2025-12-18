مدرسة النور للمكفوفين ببني سويف ثاني الجمهورية ببطولة ألعاب القوى

18 حجم الخط

أعلنت محافظة بني سويف، عن فوز فريق مدرسة النور للمكفوفين بالمركز الثاني على مستوى الجمهورية في بطولة الجمهورية لألعاب القوى «دفع الجلة ـ بنين»، والتي أُقيمت بمحافظة الإسكندرية، في إنجاز رياضي جديد يُضاف إلى سجل النجاحات المتتالية التي تحققها مدارس التربية الخاصة بالمحافظة، ويعكس حجم الجهود المبذولة في رعاية ودعم الطلاب من ذوي الهمم.

محافظ بني سويف يهنئ مدرسة النور للمكفوفين

ووجّه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، التهنئة إلى مديرية التربية والتعليم بقياداتها، وإدارة مدرسة النور للمكفوفين، والطلاب الفائزين، مشيدًا بما حققه أبناء المحافظة من إنجاز مشرف يرفع اسم بني سويف عاليًا في المحافل الرياضية على مستوى الجمهورية، مؤكدًا على اعتزازه الشديد بهذا التفوق، معتبرًا أنه نموذج حقيقي للإرادة والتحدي، ودليل واضح على أن الإعاقة لا تمثل عائقًا أمام النجاح والتميز متى توافرت الرعاية والدعم المناسبان.

وأشاد محافظ بني سويف، بالجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم بقيادة الدكتور محمد عبد اللطيف، وما توليه من اهتمام متزايد برعاية النشء، ودعم الأنشطة الرياضية والثقافية، لا سيما لطلاب ذوي الهمم، بما يسهم في اكتشاف مواهبهم وتنمية قدراتهم وصقل مهاراتهم، في إطار توجه الدولة نحو بناء الإنسان ووضعه على رأس أولوياتها.

كما هنّأ محافظ بني سويف، أسر الطلاب الفائزين، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس التكامل بين العملية التعليمية والأنشطة الرياضية داخل المدرسة، ويبرز دور المعلمين والمشرفين في توفير مناخ إيجابي ومحفز للطلاب.

تطور ملحوظ بمدارس التربية الخاصة ببني سويف

ومن جانبها، أكدت أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، أن هذا الفوز جاء نتيجة جهد كبير وتدريب منظم، إلى جانب الدعم المستمر من القائمين على تعليم ورعاية الطلاب، مشيرة إلى أن مدارس التربية الخاصة بالمحافظة تشهد تطورًا ملحوظًا في مختلف الأنشطة، بما يحقق الدمج الإيجابي ويعزز ثقة الطلاب في أنفسهم وقدراتهم.

وفي إطار تقدير هذه الجهود، جرى تكريم مدير إدارة التربية الخاصة ببني سويف وأعضاء البعثة المرافقة، تقديرًا لدورهم الفعال وإسهاماتهم المخلصة في دعم ورعاية الطلاب من ذوي الهمم، والعمل على تهيئة البيئة المناسبة لتحقيق هذا الإنجاز المشرف.

