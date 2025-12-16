بـ 90 مليون جنيه، محافظ بني سويف يتفقد مشروع أول مدرسة دولية حكومية

18 حجم الخط

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، سير العمل بمشروع إنشاء المدرسة الدولية الحكومية للغات بـ مدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، وذلك ضمن جولاته الميدانية لمتابعة المشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها على أرض المحافظة، والوقوف ميدانيًا على معدلات التنفيذ والتأكد من تذليل أية معوقات تؤثر على انتظام سير العمل.

ورافق محافظ بني سويف، خلال الجولة كل من: الدكتورة أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، والمهندس محمد ياسين طه مدير عام فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بـ محافظة بني سويف، والمهندس أحمد عبد الجابر رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، ومحمد بكري رئيس مركز ومدينة بني سويف.

وتجول محافظ بني سويف، داخل مكونات وأقسام المدرسة، المقامة بالحي الثالث بمدينة بني سويف الجديدة، والتي تنفذها هيئة الأبنية التعليمية بتكلفة إجمالية تزيد على 90 مليون جنيه، وعلى مساحة إجمالية تتجاوز 20 ألف متر مربع، بينما تبلغ مساحة المبنى نحو 1680 مترًا مربعًا.

وتضم المدرسة 42 فصلًا دراسيًا بمختلف المراحل التعليمية، تشمل رياض الأطفال والتعليم الأساسي والثانوي العام، حيث يتم حاليًا تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية من دهانات، وتركيب النوافذ، وأعمال البلاط والسيراميك للأرضيات والحوائط، إلى جانب أعمال المرافق واللاندسكيب، وقد وصلت نسبة التنفيذ إلى 86% من إجمالي الأعمال الإنشائية.

وخلال جولته، وجه محافظ بني سويف، بضرورة تكثيف الأعمال وتسريع وتيرة التنفيذ للانتهاء من المشروع في التوقيتات المحددة، مؤكدًا أن المدرسة تمثل أول مدرسة دولية حكومية تحمل اسم بني سويف، وتعد إضافة نوعية ومتميزة لمنظومة التعليم بالمحافظة، في إطار ما تشهده الدولة من توسع وتنوع في المنظومة التعليمية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما يحقق الشمول والتكامل، خاصة مع وجود نماذج تعليمية رائدة بالمحافظة مثل المدرسة المصرية اليابانية، ومدرسة المتفوقين، ومدرسة مياه الشرب والصرف الصحي، ومدرسة “WE” للتكنولوجيا التطبيقية، والتي تسهم في إعداد أجيال مؤهلة قادرة على مواكبة التطور التكنولوجي وتحقيق أهداف التنمية الشاملة.

ومن جانبه أوضح مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية ببني سويف، أن المدرسة تتكون من دور أرضي وثلاثة أدوار علوية، وتضم 6 فصول لرياض الأطفال، و18 فصلًا للمرحلة الابتدائية، و9 فصول للمرحلة الإعدادية، و9 فصول للمرحلة الثانوية، إلى جانب العديد من الملحقات الخدمية والإدارية، من بينها غرف الكهرباء والشبكات، وشئون إدارية، وسكرتارية، ومكاتب للإدارة، وقاعات اجتماعات، وصالة جيم، وكافتيريا، ودورات مياه متنوعة، وصالات أنشطة، ومعامل مطورة، ومكتبات، وقاعات للكمبيوتر، والتربية الفنية والموسيقية.

وفي السياق ذاته، أكدت وكيل تعليم بني سويف، أن المدارس الحكومية الدولية تمنح ثلاثة أنواع من الشهادات الدولية وهي الدبلومة الأمريكية، والبريطانية، والبكالوريا الدولية، مشيرة إلى أن القبول بها يخضع لشروط واختبارات محددة، مع التأكيد على ترسيخ الهوية المصرية من خلال تدريس اللغة العربية والتربية الدينية والتربية القومية باللغة الأم، موضحة أن هذه المدارس تقدم خدمة تعليمية عالية الجودة وفق المعايير الدولية، وبشهادات معتمدة داخليًا وخارجيًا، وتحت إشراف وزارة التربية والتعليم، وبتكلفة أقل مقارنة بنظيراتها الخاصة، بما يتيح فرص تعليم متميز لشريحة أوسع من الطلاب.

