لتنظيم النسل، أوقاف بني سويف تفتح ملف القضية السكانية من داخل المساجد

دورة تدريبية لائمة مساجد الأوقاف ببني سويف، فيتو

أعلنت مديرية الأوقاف بـ محافظة بني سويف، تنظيم دورة تدريبية للأئمة والواعظات حول القضية السكانية، وذلك ضمن فعاليات مبادرة وزارة الأوقاف "صحح مفاهيمك"، بالتعاون مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، وبحضور الدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف ببني سويف، وعدد من قيادات الدعوة بالمحافظة.

 

دورة تدريبية لأئمة مساجد الأوقاف ببني سويف

 

دورة تدريبية لأئمة مساجد الأوقاف ببني سويف

وشارك في الدورة الدكتور علي غانم، أستاذ علم الاجتماع السياسي والديني بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، حيث ألقى محاضرة موسعة تناولت الجوانب الفكرية والاجتماعية والدينية المرتبطة بالقضية السكانية، ودور الأئمة في توعية المجتمع بأبعادها المختلفة.

 

دورة تدريبية لأئمة مساجد الأوقاف ببني سويف

 

وخلال كلمته، أكد الدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف ببني سويف، أن القضية السكانية ليست مجرد أرقام أو إحصاءات، وإنما قضية وعي وسلوك وفكر، موضحًا أن الإسلام وضع قواعد راسخة لتنظيم شؤون الحياة بما يحقق التوازن بين الإمكانات والاحتياجات، مشبرًا إلى أن التكاثر في حد ذاته نعمة من نعم الله، إلا أن غياب الوعي والإدارة الرشيدة يحولها إلى عبء على الفرد والمجتمع والدولة، مؤكدًا أن كثرة العدد دون تعليم وصحة وأخلاق لا تصنع أمة قوية، بينما القليل مع التربية والوعي والإنتاج يحقق النهضة والقوة.

دورة تدريبية لأئمة مساجد الأوقاف ببني سويف

 

رسالة وكيل أوقاف بني سويف لأئمة المساجد

وأوضح وكيل أوقاف بني سويف، أن مسؤولية الأئمة في هذه القضية عظيمة، فهم قادة الفكر والوعي، وعليهم أن يوضحوا للمجتمع أن تنظيم النسل ليس اعتراضًا على القدر، بل هو من الأخذ بالأسباب والتخطيط لحياة كريمة، مستشهدًا بقول الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "لست بالخب ولا الخب يخدعني"، في إشارة إلى أن المسلم لا يُخدع بالشعارات بل يتصرف بعقلانية وحكمة.

 

تنظيم النسل ينهض بالوطن ولا يتعارض مع القدر

من جانبه، شدد الأستاذ الدكتور علي غانم، على أن القضية السكانية تمثل تحديًا استراتيجيًا يتطلب بناء الإنسان الواعي والمثقف باعتباره السبيل الحقيقي للنهوض بالوطن، مشيرًا إلى أن معالجة هذه القضية لا تقتصر على الجانب العددي، وإنما تشمل تأهيل الإنسان فكريًا واجتماعيًا واقتصاديًا.

 

وفي ختام الدورة، أكد الحاضرون أن الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، يولي القضية السكانية اهتمامًا بالغًا، وتعمل الوزارة بالتكامل مع مؤسسات الدولة المختلفة لغرس المفاهيم الصحيحة وتعزيز وعي المجتمع، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وبناء مصر قوية تليق بتاريخها وحضارتها.

 

