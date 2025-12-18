محافظ بني سويف يحيل مدير إدارة تعليمية ومديري مدرستين للتحقيق

18 حجم الخط

وافق الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على مذكرة أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، بإحالة مدير إدارة تعليمية للتحقيق ومديري مدرستين للتحقيق، وذلك على خلفية وقائع منفصلة جرى رصدها خلال المتابعة الميدانية لسير العملية التعليمية، وفي إطار تطبيق اللوائح المنظمة وضبط الأداء داخل المدارس.

إحالة مدير إدارة تعليمية ومديري مدرستين للتحقيق

وجاءت الموافقة عقب ما رصدته وكيل تعليم بني سويف، أثناء عودتها من جولة تفقدية، حيث لاحظت وجود عدد من الطلاب خارج أسوار إحدى المدارس وأمام بوابتها خلال اليوم الدراسي، في مخالفة صريحة للتعليمات المنظمة للانضباط المدرسي، وعلى الفور تم استيقاف الطلاب والاستفسار منهم عن سبب تواجدهم خارج المدرسة، وأفادوا بأنهم مقيدون بالفعل بالمدرسة.

وقامت وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، بإثبات أسماء الطلاب والفصول المقيدين بها، إضافة إلى تدوين أسماء المعلمين المكلفين بالحصة الدراسية في نفس التوقيت، ثم توجهت إلى المدرسة المعنية وقررت إخلاء مدير المدرسة والوكلاء من مهامهم مؤقتًا لحين انتهاء التحقيقات، وبمراجعة الجدول المدرسي، تبين أن المعلمين المذكورين كانت لديهم حصص دراسية في نفس الوقت، وقاموا بتسريب الطلاب بالمخالفة للوائح والقواعد المعمول بها.

وكيل تعليم بني سويف: لن تتهاون مع أي تقصير أو تهاون

وأكدت وكيل التعليم أن المديرية التربية والتعليم ببني سويف، لن تتهاون مع أي تقصير أو إخلال بالواجب الوظيفي، مشددة على أن الانضباط داخل المدارس خط أحمر لا يمكن تجاوزه، وأن انتظام اليوم الدراسي مسؤولية مشتركة لا تقبل التهاون، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذًا لتوجيهات محافظ بني سويف بفرض الانضباط الكامل داخل جميع المدارس.

وفي سياق متصل، أوضحت وكيل وزارة التربية والتعليم، أن وحدة الرصد بالمديرية رصدت واقعة أخرى داخل إحدى المدارس، تمثلت في وجود شخصية نسائية تقوم بتوزيع هدايا على الطالبات دون الحصول على إذن رسمي مسبق، بالمخالفة للمنشورات والتعليمات التي تحظر التعامل مع أي جهات أو أشخاص داخل المدارس إلا بعد موافقة كتابية معتمدة.

تعليم بني سويف: نتعامل بحزم مع استغلال المدارس سياسيًا

وأضافت أن مديرية تعليم بني سويف، تتعامل بحزم شديد مع أي محاولة لاستغلال المدارس في أنشطة ذات طابع سياسي أو دعائي تحت أي مسمى، مؤكدة أن المدارس مؤسسات تعليمية خالصة لا يجوز استخدامها في غير الغرض المخصص لها. وبناءً عليه، تقرر إحالة مدير الإدارة التعليمية المختصة ومديرة المدرسة إلى الشؤون القانونية للتحقيق.

واختتمت وكيلة الوزارة، بالتأكيد على مراجعة جميع الفعاليات التي تُنظم داخل المدارس للتأكد من التزامها الكامل بالضوابط واللوائح، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق المخالفين، وذلك ضمن خطة المديرية لإعادة الانضباط وضمان بيئة تعليمية آمنة ومنضبطة داخل مدارس محافظة بني سويف.

