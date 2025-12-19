الجمعة 19 ديسمبر 2025
رياضة

اتحاد الكرة يكشف حقيقة اقتراب كارلوس كيروش من خلافة علاء نبيل

اتحاد الكرة، كشف الدكتور مصطفى عزام، الأمين العام للاتحاد المصري لكرة القدم، حقيقة ما تم تداوله خلال الساعات الماضية بشأن التعاقد مع أحد المدربين لتولي منصب مدير فني للاتحاد.

أنباء غير صحيحة

وأوضح أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة جملةً وتفصيلًا، مضيفا أن تداول مثل هذه الأخبار غير الدقيقة من شأنه إثارة البلبلة والارتباك دون مبرر، داعيًا وسائل الإعلام المختلفة إلى تحري الدقة، والرجوع إلى البيانات والمصادر الرسمية للاتحاد قبل نشر أو تداول أي أخبار، خاصة ما يتعلق بالقرارات الإدارية والفنية.

حقيقة التعاقد مع كيروش

وكانت الساعات الماضية، شهدت تداول أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي تشير إلى اقتراب اتحاد الكرة من التعاقد مع المدرب البرتغالي المخضرم كارلوس كيروش لتولي منصب المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم خلفا لعلاء نبيل الذي تم توجيه الشكر له رسميا اليوم الجمعة.

توجيه الشكر لعلاء نبيل

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه وفي إطار من التفاهم والاحترام المتبادل، تم الاتفاق المشترك بين الاتحاد والكابتن علاء نبيل، المدير الفني للاتحاد، على عدم تجديد التعاقد المبرم بين الطرفين، والذي استمر لمدة عامين وينتهي بنهاية شهر ديسمبر 2025.

وأكد الاتحاد تقديره الكامل للجهود الكبيرة التي بذلها الكابتن علاء نبيل خلال فترة عمله، مثمّنًا ما قدمه، باعتباره أحد أبناء الاتحاد المخلصين وأصحاب الكفاءات الفنية المشهود لها.

وتمنى الاتحاد المصري لكرة القدم للكابتن علاء نبيل دوام التوفيق والنجاح في مسيرته المهنية المقبلة.

