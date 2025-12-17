الأربعاء 17 ديسمبر 2025
صحة بني سويف تنظم تدريبا لمسؤولي الترصد لتعزيز الوقاية من الأمراض المعدية

أعلنت مديرية الصحة بـ محافظة بني سويف، تنظيم تدريب متخصص لمسؤولي الترصد الصحي بـ إدارة بني سويف الصحية، وذلك في إطار جهود وزارة الصحة والسكان المستمرة للوقاية من الأمراض المعدية وتعزيز منظومة الترصد الوبائي، لا سيما داخل المنشآت التعليمية، بما يسهم في الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والعاملين بها.

 

صحة بني سويف تنظم تدريبًا لمسؤولي الترصد

ويأتي هذا التدريب ضمن خطة مديرية الصحة ببني سويف لرفع كفاءة فرق الترصد الصحي، ودعم قدراتهم على المتابعة الدقيقة للأمراض المعدية، والتعامل السريع مع أي حالات مشتبه بها داخل المدارس والمنشآت التعليمية، بما يضمن الحد من انتشار العدوى وتحقيق أعلى معدلات الأمان الصحي.

وأكد الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة ببني سويف، أن التدريب تناول عددًا من المحاور المهمة، من بينها آليات ترصد الأمراض المعدية، وتنشيط أعمال الترصد داخل المدارس، وسبل المتابعة الدورية للحالة الصحية للطلاب، بالإضافة إلى كيفية تنفيذ حملات توعوية تستهدف الطلاب والعاملين بالمنشآت التعليمية، لرفع الوعي الصحي وتعريفهم بأساليب الوقاية الشخصية والجماعية من الأمراض المعدية.

 

تعزيز الوقاية من الأمراض المعدية ببني سويف

وأضاف وكيل صحة بني سويف: كما تم خلال فعاليات التدريب توزيع الدليل الإرشادي للتعامل مع الحالات المشتبه بها، والدليل الإرشادي للتعامل مع حالات الإنفلونزا الموسمية، وذلك بهدف توحيد الإجراءات المتبعة داخل المدارس، وضمان سرعة وكفاءة الاستجابة للحالات الطارئة، وتقليل فرص انتقال العدوى بين الطلاب.

 

وقامت بإلقاء فعاليات التدريب الدكتورة ماريان ملاك، مسؤول الترصد بالمديرية، بمشاركة الفريق الوقائي بإدارة صحة بني سويف، حيث تم التأكيد على أهمية الدور الحيوي الذي يقوم به مسؤولو الترصد في الاكتشاف المبكر للأمراض، وضرورة الالتزام بتطبيق بروتوكولات وزارة الصحة بدقة.

 

كما شدد القائمون على التدريب على أهمية التنسيق والتواصل المستمر بين فرق الترصد الصحي والإدارات التعليمية، بما يسهم في تبادل المعلومات بشكل سريع وفعّال، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة في الوقت المناسب، بما ينعكس إيجابًا على صحة الطلاب والعاملين بالمنشآت التعليمية، ويعزز من قدرة المنظومة الصحية على مواجهة أي تحديات وبائية محتملة.

