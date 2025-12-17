الأربعاء 17 ديسمبر 2025
تسليم 14 عقد عمل لذوي الهمم ببني سويف

أعلنت مديرية العمل بمحافظة بني سويف، اليوم الأربعاء، عن تنظيم فعالية مميزة تم خلالها تسليم 14 عقد عمل لأبناء المحافظة من ذوي الهمم، وذلك في خطوة هامة نحو دعمهم وتمكينهم في سوق العمل.

جاء ذلك في حضور المهندس أحمد العربي، وكيل وزارة العمل بـ محافظة بني سويف، وعبد الحليم محمد، وكيل المديرية، حيث أكدا على حرص الوزارة ومديرياتها على تسخير كافة الإمكانيات لتوفير فرص العمل لهذه الفئة الغالية، مؤكدين أن هذا الحدث يعد خطوة إيجابية نحو تعزيز فرص التشغيل لذوي الهمم الذين يعبرون دائما عن أملهم الكبير وعزيمتهم الفائقة رغم التحديات.

 

وقال وكيل وزارة العمل ببني سويف، أنه في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتعليمات محمد جبران وزير العمل، وبرعاية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، فقد تم اليوم تسليم 14 عقد عمل لأبناء بني سويف من ذوي الهم، بهدف في المجتمع وتمكينهم من الحصول على فرص عمل تضمن لهم حياة كريمة، وهو جزء من رؤية الدولة لتوفير بيئة عمل ملائمة لهم تُساعدهم على العيش بكرامة، وتعزيز قدراتهم للمشاركة الفعالة في كافة مجالات الحياة.

وأضاف وكيل وزارة العمل ببني سويف، أن  وزير العمل، تابع فعالية توقيع وتسليم العقود عبر تطبيق "زووم"، حيث حرص الوزير على أن يكون هذا الحدث معبرا عن التزام الحكومة بتوفير فرص العمل لهذه الفئة العزيزة.

وزير العمل يهنئ ذوي الهمم ببني سويف

وهنأ وزير العمل، المستفيدين من عقود العمل، مؤكدًا أن الوزارة ستواصل جهودها من أجل دعم دمج ذوي الهمم في كافة القطاعات الحيوية، لافتا إلى أن هذه العقود تمثل بداية جديدة لعديد من الفرص التي ستفتح أبواب المستقبل أمام أبناء المحافظة، فيما أعرب الحضور عن سعادتهم البالغة بهذه المبادرة التي تساهم في خلق بيئة عمل متنوعة وشاملة للجميع.

 

