الخميس 18 ديسمبر 2025
محافظات

بتكلفة 10.5 مليون جنيه، افتتاح 5 مساجد بمراكز إهناسيا والفشن وبني سويف

 أعلنت محافظة بني سويف عن إنابة الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، لرؤساء الوحدات المحلية بافتتاح 5 مساجد جديدة بعد الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد، وذلك بعدد من مراكز المحافظة، في إطار خطة وزارة الأوقاف بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني، الهادفة إلى تطوير ورفع كفاءة وإنشاء المساجد وإعمار بيوت الله.

 وأوضح بيان لمحافظة بني سويف، أن تكلفة أعمال الإحلال والتجديد للمساجد الخمسة تجاوزت 10.5 مليون جنيه، بما يعكس اهتمام الدولة بتوفير بيئة دعوية ملائمة تليق برسالة المساجد الدينية والمجتمعية. 

ومن المقرر أن يتم افتتاح هذه المساجد، غدًا الجمعة، في: مراكز اهناسيا والفشن وبني سويف، حيث يشهد مركز الفشن افتتاح مسجدين هما مسجد نور الإسلام بعزبة عبد الوارث، ومسجد الرحمن، فيما يتم افتتاح مسجدين بمركز اهناسيا هما مسجد الرحمة بقرية قلها، ومسجد عمر بن الخطاب بقرية طما فيوم، إلى جانب افتتاح المسجد الكبير بقرية باها التابعة لـ مركز بني سويف.

وأكدت المحافظة أن هذه الافتتاحات تأتي ضمن خطة شاملة تستهدف تطوير البنية الأساسية للمساجد، وتوفير سبل الراحة للمصلين، بما يسهم في تعزيز الدور الروحي والتوعوي للمسجد داخل المجتمع.

القضايا الفكرية والدعوية المهمة بأوقاف بني سويف

وفي سياق آخر، وضمن الجهود الدعوية والثقافية، ألقى فضيلة الدكتور عاصم قبيصي، وكيل وزارة الأوقاف ببني سويف، محاضرة علمية بالمركز الثقافي لطلاب المركز، وذلك في إطار الدور التوعوي والعلمي الذي تضطلع به وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير.

وتناول وكيل أوقاف بني سويف، خلال المحاضرة عددًا من القضايا الفكرية والدعوية المهمة، مؤكدًا أهمية الالتزام بالمنهج الأزهري الوسطي، وتعزيز القيم الأخلاقية والوطنية، ودور الداعية في بناء الوعي المجتمعي وترسيخ مفاهيم الانتماء والمسؤولية.

كما أكد وكيل وزارة الأوقاف، على ضرورة الارتقاء بالمستوى العلمي للطلاب، وتفعيل الأنشطة الثقافية بالمراكز التابعة للوزارة، بما يسهم في خدمة المجتمع ومواجهة الأفكار المتطرفة، مؤكدًا أن هذه الفعاليات ضمن خطة مديرية أوقاف بني سويف لتنشيط الدور الثقافي والدعوي للمراكز الثقافية، وتحقيق رسالة الوزارة في خدمة الدين والوطن.

