أخبار مصر

وزارة الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة القادمة وتسلط الضوء على التفكك الأسري ودعم النساء

خطبة الجمعة، فيتو
خطبة الجمعة، فيتو
نشرت وزارة الأوقاف نص خطبة الجمعة القادمة والمقالات الداعمة لها (زاد الخطيب) عبر منصتها الرقمية بعنوان: «فظللت أستغفر الله منها ثلاثين سنة».


وتأتي الخطبة الثانية لتصحح مفهومًا مهمًّا "التفكك الأسري" ضمن مبادرة صحح مفاهيمك.

 

وفي سياق آخر أعلنت وزارة الأوقاف عن فتح باب التقدُّم لعضوية المقارئ القرآنية لحفظة القرآن الكريم من أصحاب الأداء المتقن مع دقة الأحكام، وذلك في إطار العناية بترسيخ الفهم الصحيح لمعاني القرآن الكريم ومقاصده، وحرصها على اكتشاف ورعاية المتميزين من الأئمة والواعظات وخطباء المكافأة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية وخريجي مراكز إعداد محفظي القرآن الكريم.

 

وفي سياق آخر، نظمت وزارة الأوقاف، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة، سلسلة فعاليات توعوية واسعة ضمن حملة الـ16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة، وذلك تحت إشراف الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، ومتابعة الدكتورة مروى ياسين، مساعد الوزير لشئون الواعظات، ومديري المديريات في محافظات: القاهرة، المنيا، الفيوم، أسيوط، جنوب سيناء، مرسى مطروح، بني سويف، البحيرة، الإسماعيلية، المنوفية، كفر الشيخ، الشرقية، الدقهلية، وسوهاج.

 

الدعم النفسي والمعنوي للنساء اللاتي تعرضن للعنف

وشملت الفعاليات برامج تثقيفية داخل مراكز استضافة ودعم المرأة التابعة لـوزارة التضامن، حيث قدَّم الأئمة والواعظات لقاءات توعوية تهدف إلى تقديم الدعم النفسي والمعنوي للنساء اللاتي تعرضن للعنف، مع تأكيد مكانة المرأة في الإسلام وحقوقها المشروعة، وتعزيز قيم الرحمة والمودة واحترام إنسانيتها.
وتطرقت إلى مجموعة من المحاور الأساسية، منها إبراز مكانة المرأة في جميع أدوارها، واستعراض نماذج من النساء الصابرات الصالحات، وشرح جزاء الصابرين، مع التشديد على أن الأمل والعمل والوعي السليم تشكل ركائز أساسية لبناء حياة جديدة لمن تعرضن للعنف.

