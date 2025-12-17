العمل تنظم ندوة حول والسلامة والصحة المهنية بكوم أبو راضي الصناعية ببني سويف

18 حجم الخط

أعلنت مديرية العمل بـ محافظة بني سويف، تنظيم ندوة توعوية متخصصة بعنوان «مستجدات قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 في مجال السلامة والصحة المهنية والمخاطر البيولوجية في بيئة العمل وكيفية التعامل والتحكم فيها»، وذلك في إطار حرص الوزارة على نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، وتوفير بيئة عمل آمنة تضمن الحفاظ على حياة وسلامة العاملين ودعم العملية الإنتاجية.

العمل تنظم ندوة حول والسلامة والصحة المهنية

وعُقدت الندوة الندوة بالمنطقة الصناعية بكوم أبو راضي بمركز الواسطى، تنفيذًا لتوجيهات محمد جبران وزير العمل، والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وبإشراف المهندس محمد منتصر رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة، والمهندس أحمد العربي مدير مديرية العمل ببني سويف.

مديرية العمل ببني سويف تنظم ندوة حول والسلامة والصحة المهنية

وافتتح فعاليات الندوة مدير مديرية العمل ببني سويف، حيث استعرض أبرز مستجدات قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، خاصة المواد المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية، مؤكدًا حرص الوزارة على تعزيز الامتثال لمعايير السلامة وحماية حقوق العاملين، بما يسهم في تحقيق التوازن بين متطلبات الإنتاج وضمان بيئة عمل آمنة.

المخاطر البيولوجية في بيئة العمل ببني سويف

وحاضر بالندوة مصطفى حسين، كيميائي سلامة وصحة مهنية بمكتب السلامة والصحة المهنية ببني سويف، في محاضرة تفصيلية حول المخاطر البيولوجية في بيئة العمل، موضحًا سبل الوقاية منها وآليات التعامل والتحكم للحد من آثارها، مع عرض نماذج تطبيقية وإرشادات عملية للعاملين.

وأشاد المشاركون بالجهود الملموسة التي تبذلها وزارة العمل في نشر الوعي بثقافة السلامة والصحة المهنية، وتوضيح المواد المستحدثة في قانون العمل بما يعزز حماية العامل ويدعم استدامة العملية الإنتاجية.

مديرية العمل ببني سويف تنظم ندوة حول والسلامة والصحة المهنية

واختتم مدير مديرية العمل ببني سويف، الفعاليات بزيارة ميدانية داخل المصنع، قام خلالها بتفقد أوضاع العمال والأقسام المختلفة، والتأكيد على تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية، مشددًا على الامتثال لمعايير السلامة وحماية حقوق العاملين.

متابعة تقديم الخدمات بمنطقة عمل بني سويف

وفي سياق آخر، قام مدير مديرية العمل بمحافظة بني سويف، بالمرور على منطقة عمل بني سويف، لمتابعة سير العمل والاطمئنان على انتظام تقديم الخدمات للمواطنين، والعمل على تذليل أية معوقات قد تواجههم، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتحسين مستوى الأداء داخل المنطقة.

جولة ميدانية لمدير مديرية العمل ببني سويف

وأكد "العربي" خلال الجولة على أهمية الالتزام بسرعة إنجاز المعاملات وتقديم أفضل خدمة ممكنة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات وزارة العمل في هذا الشأن. وجاءت الجولة بحضور علاء جمال، مدير مكتب التشغيل، حيث تم استعراض آليات العمل ومناقشة سبل تطوير الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

