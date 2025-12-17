الأربعاء 17 ديسمبر 2025
ضبط 2600 لتر ألبان فاسدة قبل وصولها لمنافذ البيع ببني سويف

 أعلنت محافظة بني سويف عن ضبط 2600 لتر من الألبان "الفرز" غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك في إطار تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، باستمرار وتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات التجارية لضبط الأسعار وحماية صحة وسلامة المواطنين.

ضبط 2600 لتر ألبان في حملة تموينية ببني سويف

وأوضح تقرير مديرية التموين والتجارة الداخلية ببي سويف، الذي أعده محمد عبد الرحمن، وكيل الوزارة، أن الحملات التفتيشية التي نفذتها المديرية بالتنسيق مع مباحث التموين والجهات المعنية أسفرت عن ضبط كميات من المواد الغذائية والمستلزمات مجهولة المصدر في مراكز ببا، الفشن، وبني سويف شرق النيل.

 

وأكد وكيل تموين بني سويف، أنه تم التحفظ على 2600 لتر من الألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود شوائب فيها، كانت محملة على ثلاث مركبات "توك توك"، كما تم ضبط 65 جركن "بديل كيماوي" مجهول المصدر داخل محل للمبيدات، إضافة إلى التحفظ على 6 أجولة دقيق بلدي مدعم داخل مخبز سياحي بغرض التربح غير المشروع. 

تحرير 13 محضرًا لمخالفات تموينية ببني سويف

وأشار وكيل وزارة التموين ببني سويف، إلى أنه تم تحرير 13 محضرًا تشمل مخالفات متنوعة مثل عدم الإعلان عن الأسعار، مزاولة نشاط بدون ترخيص، وعدم حمل شهادات صحية، وتم إحالة جميع المحاضر للنيابة العامة لاتخاذ اللازم.

في سياق متصل، أسفرت الحملة المشتركة بين إدارة تموين الفشن ومباحث التموين ببني سويف عن ضبط عدة مخالفات في البقالين التموينيين والأنشطة العامة، منها عدم الإعلان عن مواعيد العمل، وعدم إعطاء بون الصرف للمواطنين، بالإضافة إلى ضبط 20 عبوة من المكملات الغذائية الخاصة بالدواجن منتهية الصلاحية في المحلات العامة، كما تم تحرير 8 محاضر لمخالفات تتعلق بعدم وجود شهادات صحية للعاملين في مجال الأغذية وعدم الالتزام بإعلان الأسعار.

