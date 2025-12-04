الخميس 04 ديسمبر 2025
وكيل أوقاف بني سويف: حماية حقوق المرأة مسؤولية شرعية ووطنية

أكد الدكتور عاصم قبيصي، وكيل وزارة الأوقاف ببني سويف، أن الإسلام كرم المرأة وأعلى من شأنها، وأن حماية حقوقها مسؤولية شرعية ووطنية، مشدّدًا على أن وزارة الأوقاف مستمرة في دعم المبادرات التي تُعنى بحماية الأسرة وبناء الوعي السليم. جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر «معًا لمناهضة العنف ضد المرأة»، الذي نُظم في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى صون كرامة المرأة وتعزيز قيم الاحترام المتبادل داخل المجتمع.

حماية حقوق المرأة مسؤولية شرعية ووطنية

وأوضح وكيل أوقاف بني سويف، أن المشاركة في هذا المؤتمر تعكس حرص وزارة الأوقاف على أداء دورها التوعوي والإنساني، من خلال نشر المفاهيم الصحيحة المستمدة من مقاصد الشريعة الإسلامية، والتي تقوم على الرحمة والعدل والمساواة، وتصحيح أي مفاهيم مغلوطة قد تُستغل لتبرير العنف أو التمييز، وأضاف أن المؤسسات الدينية تضطلع بمسؤولية محورية في بناء وعي مجتمعي رشيد، بالتكامل مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.

 

وانعقد المؤتمر بتنظيم من إحدى مؤسسات المجتمع المدني بالتعاون مع وزارة الأوقاف وبيت العائلة المصرية، وذلك وفق برنامج ممتد لعدة أيام شمل جلسات حوارية وتدريبية وتنسيقية، وشهدت الفعاليات حضور وكلاء وزارة الأوقاف بمحافظات سوهاج والمنيا وأسيوط وبني سويف، ومن ينوب عنهم، إلى جانب نخبة من قيادات ورجال الدين الإسلامي والمسيحي من المحافظات الأربع.

 

مؤتمر مناهضة العنف ضد المرأة ببني سويف

وتناول المؤتمر عددًا من المحاور المهمة، من أبرزها إبراز مكانة المرأة في القرآن والسنة وإسهاماتها عبر التاريخ، وآليات مواجهة العنف المجتمعي والأسري، إضافة إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات الدينية والمدنية لحماية المرأة ودعم استقرار الأسرة، وأكد المشاركون أهمية تبادل الخبرات وتوحيد الجهود لرفع مستوى الوعي والتصدي لكافة أشكال العنف.

واختُتمت فعاليات مؤتمر «معًا لمناهضة العنف ضد المرأة» ببني سويف، بالتأكيد على استمرار التعاون والتنسيق بين الجهات المنظمة، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر تماسكًا واستقرارًا، خالٍ من مظاهر العنف والتمييز، قائم على قيم الإنسانية والاحترام المتبادل، ودعم دور المرأة باعتبارها شريكًا أساسيًا في بناء الوطن.

