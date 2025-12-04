وكيل أوقاف بني سويف: حماية حقوق المرأة مسؤولية شرعية ووطنية

18 حجم الخط

أكد الدكتور عاصم قبيصي، وكيل وزارة الأوقاف ببني سويف، أن الإسلام كرم المرأة وأعلى من شأنها، وأن حماية حقوقها مسؤولية شرعية ووطنية، مشدّدًا على أن وزارة الأوقاف مستمرة في دعم المبادرات التي تُعنى بحماية الأسرة وبناء الوعي السليم. جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر «معًا لمناهضة العنف ضد المرأة»، الذي نُظم في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى صون كرامة المرأة وتعزيز قيم الاحترام المتبادل داخل المجتمع.

وكيل أوقاف بني سويف مؤتمر مناهضة العنف ضد المرأة"> وكيل أوقاف بني سويف مؤتمر مناهضة العنف ضد المرأة

حماية حقوق المرأة مسؤولية شرعية ووطنية

وأوضح وكيل أوقاف بني سويف، أن المشاركة في هذا المؤتمر تعكس حرص وزارة الأوقاف على أداء دورها التوعوي والإنساني، من خلال نشر المفاهيم الصحيحة المستمدة من مقاصد الشريعة الإسلامية، والتي تقوم على الرحمة والعدل والمساواة، وتصحيح أي مفاهيم مغلوطة قد تُستغل لتبرير العنف أو التمييز، وأضاف أن المؤسسات الدينية تضطلع بمسؤولية محورية في بناء وعي مجتمعي رشيد، بالتكامل مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.

وانعقد المؤتمر بتنظيم من إحدى مؤسسات المجتمع المدني بالتعاون مع وزارة الأوقاف وبيت العائلة المصرية، وذلك وفق برنامج ممتد لعدة أيام شمل جلسات حوارية وتدريبية وتنسيقية، وشهدت الفعاليات حضور وكلاء وزارة الأوقاف بمحافظات سوهاج والمنيا وأسيوط وبني سويف، ومن ينوب عنهم، إلى جانب نخبة من قيادات ورجال الدين الإسلامي والمسيحي من المحافظات الأربع.

مؤتمر مناهضة العنف ضد المرأة ببني سويف

وتناول المؤتمر عددًا من المحاور المهمة، من أبرزها إبراز مكانة المرأة في القرآن والسنة وإسهاماتها عبر التاريخ، وآليات مواجهة العنف المجتمعي والأسري، إضافة إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات الدينية والمدنية لحماية المرأة ودعم استقرار الأسرة، وأكد المشاركون أهمية تبادل الخبرات وتوحيد الجهود لرفع مستوى الوعي والتصدي لكافة أشكال العنف.

وكيل أوقاف بني سويف مؤتمر مناهضة العنف ضد المرأة"> وكيل أوقاف بني سويف مؤتمر مناهضة العنف ضد المرأة

واختُتمت فعاليات مؤتمر «معًا لمناهضة العنف ضد المرأة» ببني سويف، بالتأكيد على استمرار التعاون والتنسيق بين الجهات المنظمة، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر تماسكًا واستقرارًا، خالٍ من مظاهر العنف والتمييز، قائم على قيم الإنسانية والاحترام المتبادل، ودعم دور المرأة باعتبارها شريكًا أساسيًا في بناء الوطن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.