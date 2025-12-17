تأثير الأمراض على الوجه والفكين، برنامج تدريبي لأطباء الأسنان بالتأمين الصحي ببني سويف

18 حجم الخط

نظم فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي ببني سويف، تحت رعاية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، برنامجًا تدريبيًّا لأطباء الأسنان حول تأثير الأمراض المزمنة على الوجه والفكين.

يأتي ذلك في إطار خطة الهيئة العامة للتأمين الصحي، بقيادة الدكتور أحمد مصطفى رئيس مجلس الإدارة، التي تهدف إلى تطوير الأداء المهني ورفع كفاءة الكوادر الطبية، تحت إشراف الإدارة العامة للتدريب والعلاقات الثقافية.

وأوضح الدكتور محمد يحيى إسماعيل، مدير عام فرع التأمين الصحي ببني سويف، أن البرنامج التدريبي استفاد منه 17 طبيبًا من أطباء الأسنان، حيث تناول موضوع تأثير الأمراض المُزمنة على الوجه والفكين، وحاضر التدريب الدكتور أحمد جمال عمار، استشاري جراحة الوجه والفكين ومدرس كلية طب الأسنان بجامعة بني سويف.

وتركزت محاضراته حول أبرز الأمراض المزمنة وتأثيراتها الإكلينيكية على منطقة الوجه والفكين، مع التأكيد على أهمية الربط بين الجوانب العلمية والتطبيقية لتحسين التشخيص ووضع الخطط العلاجية المناسبة.

وأكد مدير التأمين الصحي ببني سويف أن عقد مثل هذه البرامج التدريبية المتخصصة يُعد عنصرًا أساسيًا للارتقاء بمستوى الأداء المهني، ويواكب التطور العلمي المتسارع في المجال الطبي، مما يساهم في تحسين الرعاية الصحية المقدمة لأبناء المحافظة.

تأثير الأمراض المُزمنة على الوجه والفكين

من جانبها، أكدت الدكتورة عبير شعبان، مدير إدارة التدريب بفرع التأمين الصحي ببني سويف، أن البرنامج يأتي ضمن استراتيجية الهيئة للاستثمار في العنصر البشري، لتحسين جودة الخدمات المقدمة، وأشارت الدكتورة سالي محمد حسانين، مدير الأسنان، إلى أن هذا التدريب يعزز التكامل بين طب الأسنان والتخصصات الطبية الأخرى، مما يساهم في تحسين التشخيص والعلاج وتقليل المضاعفات.

