الأربعاء 17 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تأثير الأمراض على الوجه والفكين، برنامج تدريبي لأطباء الأسنان بالتأمين الصحي ببني سويف

تدريب أطباء الأسنان
تدريب أطباء الأسنان بالتأمين الصحي ببني سويف، فيتو
18 حجم الخط

نظم فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي ببني سويف، تحت رعاية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، برنامجًا تدريبيًّا لأطباء الأسنان حول تأثير الأمراض المزمنة على الوجه والفكين. 

يأتي ذلك في إطار خطة الهيئة العامة للتأمين الصحي، بقيادة الدكتور أحمد مصطفى رئيس مجلس الإدارة، التي تهدف إلى تطوير الأداء المهني ورفع كفاءة الكوادر الطبية، تحت إشراف الإدارة العامة للتدريب والعلاقات الثقافية.

<strong alt=
تدريب أطباء الأسنان بالتأمين الصحي ببني سويف، فيتو

تدريب أطباء أسنان بالتأمين الصحي ببني سويف

وأوضح الدكتور محمد يحيى إسماعيل، مدير عام فرع التأمين الصحي ببني سويف، أن البرنامج التدريبي استفاد منه 17 طبيبًا من أطباء الأسنان، حيث تناول موضوع تأثير الأمراض المُزمنة على الوجه والفكين، وحاضر التدريب الدكتور أحمد جمال عمار، استشاري جراحة الوجه والفكين ومدرس كلية طب الأسنان بجامعة بني سويف.

 

وتركزت محاضراته حول أبرز الأمراض المزمنة وتأثيراتها الإكلينيكية على منطقة الوجه والفكين، مع التأكيد على أهمية الربط بين الجوانب العلمية والتطبيقية لتحسين التشخيص ووضع الخطط العلاجية المناسبة.

<strong alt=
تدريب أطباء الأسنان بالتأمين الصحي ببني سويف، فيتو

وأكد مدير التأمين الصحي ببني سويف أن عقد مثل هذه البرامج التدريبية المتخصصة يُعد عنصرًا أساسيًا للارتقاء بمستوى الأداء المهني، ويواكب التطور العلمي المتسارع في المجال الطبي، مما يساهم في تحسين الرعاية الصحية المقدمة لأبناء المحافظة.

 

 تأثير الأمراض المُزمنة على الوجه والفكين

من جانبها، أكدت الدكتورة عبير شعبان، مدير إدارة التدريب بفرع التأمين الصحي ببني سويف، أن البرنامج يأتي ضمن استراتيجية الهيئة للاستثمار في العنصر البشري، لتحسين جودة الخدمات المقدمة، وأشارت الدكتورة سالي محمد حسانين، مدير الأسنان، إلى أن هذا التدريب يعزز التكامل بين طب الأسنان والتخصصات الطبية الأخرى، مما يساهم في تحسين التشخيص والعلاج وتقليل المضاعفات.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محافظة بني سويف ببنى سويف محافظ بني سويف جامعة بني سويف اخبار محافظة بني سويف أمن بني سويف اسعاف بني سويف صحة بني سويف الهيئة العامة للتأمين الصحي التأمين الصحي ببني سويف

مواد متعلقة

العمل تنظم ندوة حول والسلامة والصحة المهنية بكوم أبو راضي الصناعية ببني سويف

صحة بني سويف تنظم تدريبا لمسؤولي الترصد لتعزيز الوقاية من الأمراض المعدية

بـ 90 مليون جنيه، محافظ بني سويف يتفقد مشروع أول مدرسة دولية حكومية

يعالج مرضاه بـ"سم النحل"، النيابة تحقق في انتحال موظف لصفة طبيب ببني سويف

«الزراعة الذكية» محور برنامج تدريب المدربين لمحصول البصل ببني سويف

مصرع طالب بكلية التمريض إثر تسرب غاز داخل مسكنه ببني سويف

محافظ بني سويف يتدخل لسحب رخصة سائق تاكسي استغل مريضة

محافظ بني سويف ووزير التعليم العالي يفتتحان قاعة احتفالات معاهد بياض العرب

الأكثر قراءة

5 معلومات لا تعرفها عن الفنانة الراحلة نيفين مندور

تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة نيفين مندور

الصور الأولى لشقة نيفين مندور بالإسكندرية، والنيابة تعاين موقع الحريق

الأرصاد تكشف طقس اليوم الأربعاء، انخفاض ملحوظ في الحرارة وسقوط برد ليلا وصباحا على معظم الأنحاء

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام تالافيرا في كأس ملك إسبانيا

أبو الغيط: دعم صمود الفلسطينيين أفضل طريق لمقاومة الاحتلال

قبل وفاتها بساعات، سر ظهور القلب الأسود في آخر صور نيفين مندور

الكهرباء تحدد أسباب إضاءة لمبة التلاعب بالعدادات مسبوقة الدفع وخطوات تجنب الغرامات

خدمات

المزيد

سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي ببداية تعاملات اليوم الأربعاء

استقرار سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

الدولار يسجل 448.73 جنيه سوادني اليوم الأربعاء

آخر تطورات أسعار الخردة في الأسواق المحلية صباح اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

النقل تنشر إنفوجرافا يوضح مراحل الإقبال على الأتوبيس الترددي

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من جامع القاهرة إلى الأزهر، تاريخ منارة العلم الإسلامي وقصة إقامة صلاة الجمعة فيه لأول مرة

تفسير رؤيا الجن في المنام وعلاقتها باعتلاء مناصب مرموقة

أجمل الأدعية قبل شروق الشمس

المزيد
الجريدة الرسمية
ads