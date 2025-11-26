الأربعاء 26 نوفمبر 2025
محافظات

وكيل أوقاف بني سويف: دولة التلاوة إحياء حقيقي للمدارس القرآنية المصرية

الدكتور عاصم قبيصي،
الدكتور عاصم قبيصي، وكيل وزارة الأوقاف ببني سويف، فيتو
أكد الدكتور عاصم قبيصي، وكيل وزارة الأوقاف بـ محافظة بني سويف، أن برنامج "دولة التلاوة" يُجسّد إحياءً حقيقيًا للمدارس القرآنية المصرية العظيمة التي طالما شكَّلت وجدان الأمة وأسهمت في تكوين أجيال من الحُفاظ والقراء. 

 

القرآن يتنزل غضًا طريًّا

وأضاف وكيل اوقاف بني سويف، أن البرنامج يُعد نفحة من نفحات الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف، ويبعث روحًا جديدة في ساحات العلم الشرعي، وكأن القرآن الكريم "يتنزل غضًا طريًا من السماء" بما يحمله من نور وهداية وقيم سامية.

 

الأوقاف تُعزز الثقافة القرآنية

وشدّد وكيل أوقاف بني سويف، على أن وزارة الأوقاف تبذل جهودًا كبيرة لتعزيز الثقافة القرآنية بين رواد المساجد، وتوسيع نطاق الأنشطة التي تخدم المجتمع دينيًّا وفكريًّا، من خلال مشاريع نوعية تهدف إلى ترسيخ مهارة التلاوة الصحيحة ونشر الوعي بأحكام التجويد، بما يضمن وصول رسالة القرآن على وجهها الأكمل. 

 

برنامج صحح تلاوتك ببني سويف

وفي سياق متصل، عقدت مديرية أوقاف بني سويف، برنامج "صحح تلاوتك" داخل عدد من المساجد الكبرى بالمحافظة، وذلك ضمن سلسلة البرامج التي تُنفَّذ بمختلف الإدارات بالتنسيق مع الوزارة، والتي تستهدف خدمة جمهور المصلين من مختلف الأعمار والمستويات العلمية.

 

ويأتي تنفيذ البرنامج تحت رعاية  الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وبإشراف مباشر من الدكتور عاصم قبيصي مدير المديرية، حيث يقدّم أئمة المساجد لقاءات دورية لشرح أحكام التلاوة وتعليم الأداء السليم، مع التركيز على مهارات تحسين مخارج الحروف وضبط المدود وتجويد الآيات بصورة مبسطة تتناسب مع جميع المشاركين.

 

بيئة تعليمية حقيقية بالمسجد

كما يتيح البرنامج فرصة لتفاعل مباشر بين الأئمة ورواد المساجد، من خلال تصحيح التلاوة فرديًا وجماعيًا، والإجابة عن أسئلة المتعلمين، بما يخلق بيئة تعليمية حقيقية داخل المسجد، ويعيد له دوره الريادي في نشر علوم القرآن الكريم.

 

وأكد وكيل الوزارة أن هذه البرامج مستمرة طوال العام، وأن المديرية تعمل على توسيع نطاقها لتصل إلى أكبر عدد من المساجد والمدارس القرآنية، ترسيخًا لدور الأوقاف في خدمة كتاب الله ورعاية أهله.

