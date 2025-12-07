أخبار الرياضة اليوم: تعديل موعد ودية منتخب مصر ونيجيريا، اجتماع لـ محمد صلاح مع إدارة ليفربول في هذا الموعد لحسم مستقبله، الأهلي يراقب يزن النعيمات تمهيدا لضمه
أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:
إبراهيم حسن يعلن تعديل موعد ودية منتخب مصر ونيجيريا
أكد إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم أن مباراة نيجيريا الودية، ستتم إقامتها يوم ١٦ ديسمبر الحالي بدلًا من ١٤ من الشهر نفسه، بعد طلب منتخب نيجيريا تأجيل المباراة لمدة ٤٨ ساعة.
توروب يدرس الدفع بهذا اللاعب في كأس عاصمة مصر لتقييم مستواه
يدرس ييس توروب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،الاعتماد علي أحمد رمضان بيكهام وإعطاؤه فرصة أكبر للمشاركة خلال مباريات بطولة كأس عاصمة مصر.
رغم الأزمة المالية، الزمالك يعين الحسيني سمير في هذا المنصب "المجهول"
قرر مجلس إدارة نادي الزمالك تعيين الحسيني سمير نجم فريق السلة السابق، نائبًا للمدير التنفيذي، للمنشآت الرياضية والتسويق الرياضي بالقلعة البيضاء، في قرار أثار جدلا واسعا.
انطلاق معسكر منتخب مصر استعدادا للمشاركة في كأس أمم إفريقيا (صور)
انطلق اليوم الأحد، معسكر منتخب مصر المغلق، استعدادا لبطولة كأس أمم أفريقيا المقبلة، المقرر إقامتها في المغرب من 21 ديسمبر حتى 18 يناير.
تقرير سعودي: اجتماع لـ محمد صلاح مع إدارة ليفربول في هذا الموعد لحسم مستقبله
ذكر تقرير صحفي سعودي أن محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي، سيحسم مستقبله مع فريقه في اجتماع مصيري مع إدارة الـ "ريدز" عقب انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده في كأس أمم إفريقيا المقبلة.
خليفة رونالدو، ناد سعودي يقترب من التعاقد مع محمد صلاح
يستعد نادي الهلال السعودي لتقديم عرض في الميركاتو الشتوي المقبل خلال يناير 2026، للتعاقد مع النجم الدولي المصري محمد صلاح، بعد توتر علاقته مع إدارة نادي ليفربول الإنجليزي، وكذلك مدربه الهولندي أرني سلوت.
الأهلي يراقب يزن النعيمات مهاجم منتخب الأردن
ارتبط اسم المهاجم الأردني يزن النعيمات، لاعب العربي القطري ومنتخب الأردن، خلال الساعات الماضية بالانتقال إلى النادي الأهلي، في ظل بحث القلعة الحمراء عن تدعيم مركز الهجوم خلال فترة الانتقالات المقبلة.
حسام حسن: هدفي الظهور بصورة أفضل في كأس العالم 2026 عن المناسبات الماضية
تحدث حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر في تصريحات نقلها موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن مشاركة الفراعنة المنتظرة في كأس العالم 2026.
يقود رولز رويس، أول ظهور لـ محمد صلاح بعد أزمة تصريحاته ضد إدارة ليفربول
ظهر الدولي المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي، وهو يغادر مركز تدريبات الريدز، بعد ساعات من تصريحاته التي اتهم فيها الإدارة بالسعي إلى التخلص منه، ما أثار جدلًا واسعًا حول مستقبله في آنفيلد.
اتحاد الكرة يوضح طريقة الحصول على تذاكر كأس العالم 2026
كشف اتحاد الكرة عن الطرق المخصصة للحصول على تذاكر لتشجيع منتخب مصر خلال مشاركته في منافسات بطولة كأس العالم، المقرر لها الصيف المقبل في أمريكا وكندا والمكسيك.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا