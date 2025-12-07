أخبار الرياضة اليوم: تعديل موعد ودية منتخب مصر ونيجيريا، اجتماع لـ محمد صلاح مع إدارة ليفربول في هذا الموعد لحسم مستقبله، الأهلي يراقب يزن النعيمات تمهيدا لضمه

18 حجم الخط

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

أكد إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم أن مباراة نيجيريا الودية، ستتم إقامتها يوم ١٦ ديسمبر الحالي بدلًا من ١٤ من الشهر نفسه، بعد طلب منتخب نيجيريا تأجيل المباراة لمدة ٤٨ ساعة.

يدرس ييس توروب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،الاعتماد علي أحمد رمضان بيكهام وإعطاؤه فرصة أكبر للمشاركة خلال مباريات بطولة كأس عاصمة مصر.

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك تعيين الحسيني سمير نجم فريق السلة السابق، نائبًا للمدير التنفيذي، للمنشآت الرياضية والتسويق الرياضي بالقلعة البيضاء، في قرار أثار جدلا واسعا.

انطلق اليوم الأحد، معسكر منتخب مصر المغلق، استعدادا لبطولة كأس أمم أفريقيا المقبلة، المقرر إقامتها في المغرب من 21 ديسمبر حتى 18 يناير.

ذكر تقرير صحفي سعودي أن محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي، سيحسم مستقبله مع فريقه في اجتماع مصيري مع إدارة الـ "ريدز" عقب انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده في كأس أمم إفريقيا المقبلة.

يستعد نادي الهلال السعودي لتقديم عرض في الميركاتو الشتوي المقبل خلال يناير 2026، للتعاقد مع النجم الدولي المصري محمد صلاح، بعد توتر علاقته مع إدارة نادي ليفربول الإنجليزي، وكذلك مدربه الهولندي أرني سلوت.

ارتبط اسم المهاجم الأردني يزن النعيمات، لاعب العربي القطري ومنتخب الأردن، خلال الساعات الماضية بالانتقال إلى النادي الأهلي، في ظل بحث القلعة الحمراء عن تدعيم مركز الهجوم خلال فترة الانتقالات المقبلة.

تحدث حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر في تصريحات نقلها موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن مشاركة الفراعنة المنتظرة في كأس العالم 2026.

ظهر الدولي المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي، وهو يغادر مركز تدريبات الريدز، بعد ساعات من تصريحاته التي اتهم فيها الإدارة بالسعي إلى التخلص منه، ما أثار جدلًا واسعًا حول مستقبله في آنفيلد.

كشف اتحاد الكرة عن الطرق المخصصة للحصول على تذاكر لتشجيع منتخب مصر خلال مشاركته في منافسات بطولة كأس العالم، المقرر لها الصيف المقبل في أمريكا وكندا والمكسيك.

