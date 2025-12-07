يقود رولز رويس، أول ظهور لـ محمد صلاح بعد أزمة تصريحاته ضد إدارة ليفربول

18 حجم الخط

ظهر الدولي المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي، وهو يغادر مركز تدريبات الريدز، بعد ساعات من تصريحاته التي اتهم فيها الإدارة بالسعي إلى التخلص منه، ما أثار جدلًا واسعًا حول مستقبله في آنفيلد.

تصريحات محمد صلاح تثير جدلا كبيرا

وكان صلاح قد فجّر جدلًا كبيرًا، بتصريحاته، أمس السبت، عندما أكد غياب أي علاقة بينه وبين سلوت، وأنه يشعر بعدم رغبة بوجوده، ما أثار غضب جماهير ليفربول.

وقال محمد صلاح: لا أعرف لماذا، لكن يبدو لي أن هناك من لا يريدني داخل النادي، سأكون في آنفيلد أمام برايتون لتحية الجماهير قبل السفر إلى كأس الأمم الأفريقية، ولا أعرف ماذا سيحدث بعد ذلك".

وأضاف: "هذا غير مقبول بالنسبة لي. أرى أنهم يلقون بمحمد تحت الحافلة وكأنني صرت مشكلة الفريق".

وعن علاقته مع سلوت قال: لا توجد علاقة بيننا.. كانت علاقة جيدة جدًا، وفجأة انتهت.

محمد صلاح يقود سيارة رولز رويس بعد أزمة تصريحاته

التقطت عدسات المصورين، محمد صلاح خارج مركز تدريبات الفريق، بعد يوم واحد من هجومه القوي على المدرب آرني سلوت، عقب جلوسه على مقاعد البدلاء للمباراة الثالثة تواليًا في تعادل الفريق مع ليدز يونايتد 3/3، حيث شارك كبديل.

المهاجم المصري، الذي يبلغ من العمر 33 عامًا، قضى أكثر من 3 ساعات ونصف ساعة داخل المركز، صباح الأحد، قبل أن يغادر قبيل الثالثة عصرًا بعد المران.

وبدا صلاح متجهمًا وهو يقود سيارته رولز رويس طراز (Spectre)، في مشهد يعكس حجم التوتر المحيط به.

أرقام محمد صلاح مع ليفربول

يذكر أن صلاح سجل 250 هدفًا خلال 420 مباراة منذ انضمامه إلى النادي العام 2017، ليحتل المركز الثالث في قائمة الهدافين التاريخيين، لكن موسمه الحالي شهد تراجعًا واضحًا بتسجيله 5 أهداف فقط خلال 19 مباراة، ما يجعله في طريقه لأسوأ مواسمه بقميص ليفربول.



