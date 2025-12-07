الأحد 07 ديسمبر 2025
رياضة

التشكيل الرسمي لمباراة يوفنتوس ونابولي في الدوري الإيطالي

يوفنتوس
يوفنتوس
أعلن لوتشيانو سباليتي المدير الفني لـ يوفنتوس، وأنطونيو كونتي مدرب نابولي، تشكيل فريقهما للمواجهة المرتقبة التي تجمعهما على ملعب سان باولو، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.

 

موعد مباراة نابولي ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 

مباراة نابولي ويوفنتوس تنطلق في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الدوري الإيطالي الممتاز.

تشكيل يوفنتوس أمام نابولي 

تشكيل نابولي أمام يوفنتوس 

مباراة نابولي ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 

يخوض نابولي هذه المواجهة وعينه على الانتصار واقتناص النقاط الثلاث لتعزيز الضغط على إنتر وميلان.

 ويتربع إنتر ميلان على قمة جدول الدوري الإيطالي برصيد 30 نقطة بعد اكتساحه كومو برباعية نظيفة أمس السبت، فيما يأتي ميلان في الوصافة بـ28 نقطة قبل لقائه تورينو غدًا الاثنين، ويمتلك نابولي الرصيد ذاته من النقاط الذي يملكه ميلان، ليحتل المركز الثالث في الترتيب بفارق الأهداف.

وفي المقابل، يدخل يوفنتوس الجولة وهو في المركز السابع برصيد 23 نقطة، باحثا عن التقدم في جدول الترتيب والاقتراب من مراكز المقدمة والعودة إلى منافسة الكبار على المربع الذهبي.
 

نابولي يوفنتوس يوفنتوس أمام نابولي نابولي أمام يوفنتوس الدوري الإيطالي

