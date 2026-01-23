الجمعة 23 يناير 2026
رياضة

نتائج مباريات الجولة السابعة لبطولة الدوري الأوروبي

الدوري الأوروبي،
الدوري الأوروبي، فيتو
الدوري الأوروبي، أسدل الستار على مباريات الجولة السابعة من مرحلة الدوري لمسابقة الدوري الأوروبي مساء الخميس.

 

نتائج مباريات الجولة السابعة لبطولة الدوري الأوروبي 

فنربخشة 0-1 أستون فيلا 

باوك سالونيكا 2-0 ريال بيتيس 

مالمو 0-1 سيرفينا زافيزدا 

بران 3-3 ميتييلاند 

فيكتوريا بلزن 1-1 بورتو 

فرايبورج 1-0 مكابي تل أبيب

بولونيا 2-2 سيلتيك 

يونج بويز 0-1 ليون 

فينورد 3-0 شتورم جراتس 

فيرينكفاروسي 1-1 باناثينابكوس 

نيس 3-1 جو أهيد إيجلز 

أوتريخت 0-2 جينك 

روما 2-0 شتوتجارت 

سيلتا فيجو 2-1 ليل 

دينامو زغرب 4-1 ستيوا بوخارست 

جلاسكو رينجرز 1-0  لودوجوريتس 

ريد بول سالزبورج 3-1 بازل 

سبورتينج براجا 1-0 نوتينجهام فورست

 

نظام بطولة الدوري الأوروبي 

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يويفا، قد قام بتغيير نظام الدوري الأوروبي على غرار بطولة دوري أبطال أوروبا، بزيادة عدد الفرق المشاركة إلى 36 بدلًا من 32، مع تأهل الأندية الثمانية الأولى إلى دور الـ16 مباشرة.

يذكر أن أصحاب المراكز من الـ9 وحتى الـ24، يخوضون ملحقًا بنظام الذهاب والإياب، تصعد منه 8 فرق إلى دور الـ16 (خروج المغلوب).

ويكون نظام القرعة، بأن يلتقي صاحب المركز التاسع أو العاشر مع صاحبي المركزين الـ23 أو الـ24، وذلك حسب ما أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مسبقًا.

كذلك أصحاب المركز الـ11 أو 12 ضد أصحاب المركز 21 أو 22، وأيضًا الـ13 أو 14 ضد المركز 19 أو 20، ثم 15 أو 16، ضد 17 أو 18.

وتقام مباريات ذهاب ملحق دور الـ16 ببطولة الدوري الأوروبي، بداية من يوم الخميس الموافق 13 فبراير المقبل، والإياب بعد أسبوع يوم الخميس الموافق 20 من الشهر ذاته.

