رياضة

حسام حسن: هدفي الظهور بصورة أفضل في كأس العالم 2026 عن المناسبات الماضية

حسام حسن
حسام حسن
تحدث حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر في تصريحات نقلها موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن مشاركة الفراعنة المنتظرة في كأس العالم 2026.

حسام حسن

وقال حسام حسن: “أثق في لاعبي منتخب مصر لأن مستواهم عالٍ جدًا، سواء كان محمد صلاح، أو مرموش، أو لاعبي الدوري المصري، فالجميع يملك طموحًا كبيرًا”.

وواصل: “لكن الوصول إلى كأس العالم أمر معقّد، والمشاركة فيه أصعب، ومع ذلك، أرى الطموح في أعين اللاعبين”.

وتابع: إنهم يريدون تحقيق أكثر مما حققته مصر في نسخ كأس العالم السابقة.

وأتم: نريد أن نظهر بشكل إيجابي، خاصة أننا أكثر المنتخبات تتويجًا بكأس الأمم الإفريقية، نحتاج إلى الظهور بصورة أفضل في كأس العالم، هذا هو هدفي الأساسي.

ويستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لخوض تحدٍ قوي في نهائيات كأس العالم 2026، وذلك بعدما أسفرت القرعة التي أقيمت اليوم الجمعة عن وقوعه في المجموعة السابعة رفقة منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا. 

وتعتبر مجموعة مصر متوازنة على المستوى الفني، إذ تضم منتخب بلجيكا صاحب الخبرات الكبيرة، وإيران أحد أقوى منتخبات اسيا، بالإضافة إلى نيوزيلندا. 

مسار منتخب مصر المحتمل حال التأهل إلى الأدوار الإقصائية

وفق النظام الجديد للبطولة، يتحدد مسار منتخب مصر بعد دور المجموعات بناء على مركزه في المجموعة السابعة، وذلك على النحو التالي:

في حال احتلال الفراعنة المركز الثالث: يواجه المنتخب المصري متصدر مجموعة فرنسا أو متصدر مجموعة كندا، وهي مواجهة صعبة لكنها تظل في نطاق المنافسة.

في حال احتلال المركز الثاني: يصطدم الفراعنة بوصيف مجموعة الولايات المتحدة الأمريكية، أو مواجهة الأرجنتين حال تصدر مجموعتها. 

في حال تصدر المجموعة: يلتقي منتخب مصر أحد المنتخبات المتأهلة من أصحاب المركز الثالث في مجموعات أخرى، وهو مسار يمنح الفريق فرصة أفضل للتقدم في البطولة.

ترتيب مباريات منتخب مصر في كأس العالم 2026

وبحسب قرعة كأس العالم 2026 البطولة التي أقيمت مساء اليوم في العاصمة الأمريكية واشنطن، فإن منتخب مصر الأول لكرة القدم سيخوض مباراته الأولى في دور المجموعات أمام منتخب بلجيكا، ثم يواجه منتخب نيوزيلندا في الجولة الثانية ثم يواجه منتخب إيران في الجولة الثالثة والأخيرة في هذا الدور 

وتستضيف الولايات المتحدة كأس العالم بالاشتراك مع المكسيك وكندا، حيث ستكون تلك النسخة، التي تنطلق في يونيو 2026 استثنائية بمشاركة 48 منتخبا.

موعد بطولة كأس العالم 2026

وتقام البطولة في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026، وتستضيفها بشكل مشترك 16 مدينة في ثلاث دول في أمريكا الشمالية وهي كندا، والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية.

