الأحد 07 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

إبراهيم حسن يعلن تعديل موعد ودية منتخب مصر ونيجيريا

إبراهيم حسن، فيتو
إبراهيم حسن، فيتو
18 حجم الخط

أكد إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم أن مباراة نيجيريا الودية، ستتم إقامتها يوم ١٦ ديسمبر الحالي بدلًا من ١٤ من الشهر نفسه، بعد طلب منتخب نيجيريا تأجيل المباراة لمدة ٤٨ ساعة.

وأضاف إبراهيم حسن أن ودية نيجيريا ستتم إقامتها بإستاد القاهرة في الثامنة مساءً، في إطار الاستعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥، التي ستقام في المغرب خلال شهري ديسمبر الحالي ويناير المقبل.

منتخب نيجيريا، فيتو
منتخب نيجيريا، فيتو

ترتيب مباريات منتخب مصر في كأس العالم 2026

وبحسب قرعة كأس العالم 2026 البطولة التي أقيمت مساء اليوم في العاصمة الأمريكية واشنطن، فإن منتخب مصر الأول لكرة القدم سيخوض مباراته الأولى في دور المجموعات أمام منتخب بلجيكا، ثم يواجه منتخب نيوزيلندا في الجولة الثانية ثم يواجه منتخب إيران في الجولة الثالثة والأخيرة في هذا الدور 

وتستضيف الولايات المتحدة كأس العالم بالاشتراك مع المكسيك وكندا، حيث ستكون تلك النسخة، التي تنطلق في يونيو 2026 استثنائية بمشاركة 48 منتخبا.

موعد بطولة كأس العالم 2026

وتقام البطولة في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026، وتستضيفها بشكل مشترك 16 مدينة في ثلاث دول في أمريكا الشمالية وهي كندا، والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب مصر منتخب مصر الأول لكرة القدم منتخب نيجيريا إبراهيم حسن ودية نيجيريا كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥ قرعة كأس العالم 2026 منتخب بلجيكا

مواد متعلقة

منتخب مصر المشارك في كأس العرب يواصل استعدادًاته لمواجهة الأردن (صور)

حسام حسن: هدفي الظهور بصورة أفضل في كأس العالم 2026 عن المناسبات الماضية

إبراهيم حسن: منتخب مصر يخوض تدريبه بمشروع الهدف غدًا

إبراهيم حسن يكشف سبب استبعاد محمد عبد المنعم من قائمة أمم أفريقيا

الأكثر قراءة

كأس العرب، تونس تتقدم على قطر في الشوط الأول بهدف بن رمضان

شوط أول سلبي بين برايتون ووست هام في الدوري الإنجليزي

مصرع 4 مستشارين في حادث تصادم سيارتين بالطريق الصحراوي الشرقي

التفاصيل الكاملة لمصرع 4 مستشارين في حادث تصادم بالطريق الصحراوي الشرقي بالمنيا (صور)

مقتل الفنان سعيد مختار على يد زوج طليقته بأكتوبر

خليفة رونالدو، ناد سعودي يقترب من التعاقد مع محمد صلاح

التحفظ على سائق السيارة النقل المتسبب في وفاة 4 قضاة في المنيا

كأس العرب، شوط أول سلبي بين فلسطين وسوريا

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

انخفاض المسكوفي والبلدي، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأحد في بورصة الدواجن

انخفاض أسعار البيض اليوم الأحد في بورصة الدواجن

طن الصويا المكرر يتراجع 500 جنيه، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مسجد الشيخين أو العدوة بالمدينة المنورة وأسماؤه وفضله

ما فضل الإمامة في الصلاة، وما الشروط التي يجب توافرها في الإمام؟ الإفتاء تجيب

ما حكم عقوق الوالدين؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads